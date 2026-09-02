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तैश में चढ़ा दिया ट्रैक्टर, पुलिस ने बनाया 'ड्राइविंग की भूल', हापुड़ में सतीश हत्याकांड पर क्यों उबल रहा पूरा गांव?

Hapur RSS Leader Death Case: हापुड़ के हाफिजपुर थाना क्षेत्र के महमूदपुर गांव में आरएसएस के खंड सह-संपर्क प्रमुख सतीश की ट्रैक्टर से कुचलकर हुई मौत के मामले में पुलिस के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है. पीड़ित परिवार का आरोप है कि अवैध रूप से मिट्टी ढो रहे ट्रैक्टर चालक कलीम को जब सतीश ने आबादी के बीच तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने से टोका, तो उसने गुस्से में आकर सीधे उन पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया. वहीं, हापुड़ पुलिस इसे हत्या मानने के बजाय महज एक सड़क हादसा करार दे रही है.

Written ByPooja Singh
Published: Sep 02, 2026, 02:39 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 02:39 PM IST
तैश में चढ़ा दिया ट्रैक्टर, पुलिस ने बनाया 'ड्राइविंग की भूल', हापुड़ में सतीश हत्याकांड पर क्यों उबल रहा पूरा गांव?
Image Credit: Hapur RSS Leader Death Case

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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