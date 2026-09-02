तैश में चढ़ा दिया ट्रैक्टर, पुलिस ने बनाया 'ड्राइविंग की भूल', हापुड़ में सतीश हत्याकांड पर क्यों उबल रहा पूरा गांव?

हादसा बताकर पल्ला झाड़ने की जल्दबाजी में पुलिस

आपको बता दें, हापुड़ में पिछले 15 दिनों से लगातार संगीन वारदातें और मर्डर की घटनाएं सामने आ रही हैं. इसमें चाहे बीच सड़क पर हथौड़े से हत्या करना हो, या फिर मामूली स्कूटी की टक्कर के बाद युवक की जान लेना हो, लेकिन जमीनी स्तर पर रोकथाम करने के बजाय पुलिस महकमा केवल कागजी खानापूर्ति और लीपापोती तक सीमित रह गया है. इस पूरे मामले में अब तक पुलिस की कार्रवाई के नाम पर सिर्फ एक एफआईआर दर्ज हुई है. न तो अवैध खनन के सिंडिकेट पर कोई कड़ा प्रहार हुआ, न ही उन अफसरों पर कोई जवाबदेही तय की गई जिनकी नाक के नीचे यह धंधा चल रहा था, लेकिन इन सब के बीच फिलहाल, सतीश के घर का चूल्हा बुझ चुका है. बुजुर्ग मां इंसाफ की भीख मांग रही है और संघ कार्यकर्ता की मौत पर पूरे इलाके में गहरा आक्रोश है. मगर हापुड़ पुलिस इसे महज एक हादसा बताकर पल्ला झाड़ने की जल्दबाजी में है.