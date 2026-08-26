/गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा शामली... हरियाणवी एक्टर -सिंगर अंकित बालियान की गोलियों से भूनकर हत्या

जिम से निकलते ही घेरकर बरसाईं गोलियां

जानकारी के मुताबिक, अंकित बालियान शाम करीब सात बजे रोज की तरह जिम गए थे. जिम से बाहर निकलने के बाद जैसे ही वह अपनी कार में बैठने लगे, पहले से घात लगाए बैठे चार हमलावरों ने उन पर गोलियां चला दीं. बताया जा रहा है कि ड्राइवर साइड की तरफ दीवार होने के कारण अंकित दूसरी ओर से कार में बैठ रहे थे. इसी दौरान बदमाशों ने उन्हें निशाना बनाया.