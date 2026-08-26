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गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा शामली... हरियाणवी एक्टर -सिंगर अंकित बालियान की गोलियों से भूनकर हत्या

SaDeath News: हरियाणा के मशहूर एक्टर-सिंगर अंकित बालियान की बुधवार को शामली में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई. अंकित शामली के बंतीखेड़ा के मूल निवासी थी और रोहतक व पानीपत में रहकर सिंगर और एक्टर का काम करते थे.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 26, 2026, 08:51 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 09:03 PM IST
गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा शामली... हरियाणवी एक्टर -सिंगर अंकित बालियान की गोलियों से भूनकर हत्या

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