भदोही में हेड कांस्टेबल को भारी पड़ी आशिकी, GF के घर मिलने जाते ही हो गया बड़ा 'कांड', दांव पर लगी वर्दी

Bhadohi News:  भदोही जिले की पुलिस का एक हेड कांस्टेबल अपनी आशिकी के जाल में ऐसा फंसा की न सिर्फ प्यार की कीमत चुकानी पड़ी, बल्कि वर्दी भी दांव पर लग गई. विस्तार से जानिए पूरा मामला.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 13, 2025, 04:17 PM IST
Bhadohi News सांकेतिक तस्वीर
भदोही/शरद मौर्य: उत्तर प्रदेश में भदोही जिले की पुलिस का एक हेड कांस्टेबल अपनी आशिकी के जाल में ऐसा फंसा की न सिर्फ प्यार की कीमत चुकानी पड़ी, बल्कि वर्दी भी दांव पर लग गई. मामला डायल 112 में तैनात हेड कॉन्स्टेबल धीरज यादव का है, जो अपनी प्रेमिका से मिलने की जिद में नशे की हालत में प्रेमिका के घर जा पहुंचा , जहां युवती के परिजनों ने हेड कॉन्स्टेबल धीरज यादव और उसके साथी की जमकर पिटाई कर दी. एसपी ने मामले में बड़ा एक्शन लिया है.

जानिए क्या है पूरा मामला
मामला कोइरौना थाना क्षेत्र का है. जहां डायल 112 में तैनाती के दौरान हेड कॉन्स्टेबल धीरज यादव की मुलाकात एक युवती से होती है और रिश्ता धीरे –धीरे आगे बढ़ जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद हेड कांस्टेबल धीरज यादव का तबादला कोइरौना से दुर्गागंज के लिए हो जाता है , लेकिन तबादले के बाद भी दोनों के बीच मुलाकात जारी रहती थी, 3 दिन की छुट्टी में धीरज ने अपने साथी को साथ लिया और बाइक का नंबर कागज से ढका और चल दिया. प्रेमिका के दरवाजे पर.

युवती के भाई से मारपीट
लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया जैसे ही वह प्रेमिका के घर पहुंचा, तभी युवती के भाई की नजर धीरज पर पड़ गई, पहले युवती के भाई और धीरज के बीच बातों की तकरार हुई, लेकिन देखते ही देखते दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई और युवती का पूरा परिवार जुट गया और धीरज यादव उनके साथी की जमकर पिटाई कर दी , मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल भेजवाया जहां उनकी स्थिति सामान्य है.

एसपी ने किया निलंबित, युवती के परिजनों पर केस दर्ज
बताया जा रहा है कि हेड कॉन्स्टेबल धीरज यादव पूरी तरह नशे में धुत था, और अपने बाइक के नंबर प्लेट पर कागज चिपकाए था ताकि कोई पहचान ना सके, सूचना पाकर एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने जांच के आदेश दिए , जांच में हेड कॉन्स्टेबल धीरज यादव दोषी पाया गया जिसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और मारपीट करने वाली युवती के परिजनों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

