/बलरामपुर में सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस, वीडियो वायरल हुआ तो मचा हड़कंप; CMO ने दिए जांच के आदेश

सरकारी चिकित्सकों की कार्यप्रणाली पर सवाल

मामले की चर्चा पूरे जिले में हो रही है और सरकारी चिकित्सकों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं. मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय ने पूरे प्रकरण का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है. स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो की सत्यता, चिकित्सकों की उपस्थिति और सभी तथ्यों की जांच कराई जा रही है. जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, पूरे मामले में जांच जारी है और स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.