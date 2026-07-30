/बलरामपुर में सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस, वीडियो वायरल हुआ तो मचा हड़कंप; CMO ने दिए जांच के आदेश

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Balrampur News/ पवन कुमार तिवारी: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हलचल मच गई है. यह वीडियो निजी अस्पताल सहारा नर्सिंग होम का बताया जा रहा है. जिसमें दो सरकारी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं. दोनों सरकारी डॉक्टरों पर सहारा नर्सिंग होम में मरीज देखने का आरोप लगा है.
दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
दो अलग-अलग वीडियो वायरल हुए हैं. जिनमें एक 18 सेकंड की है और दूसरी 12 सेकंड की है. इन वीडियो में महिला चिकित्सालय में तैनात डॉ. महेश वर्मा और जिला कारागार में तैनात डॉ. महताब मरीजों का इलाज करते दिखाई देने का दावा किया जा रहा है. यह नर्सिंग होम आलम नगर क्षेत्र में है. वायरल वीडियो के साथ यह आरोप भी लगाया जा रहा है कि दोनों सरकारी चिकित्सक सरकारी अस्पतालों में अपेक्षित समय नहीं देते और निजी अस्पताल में प्रैक्टिस करते हैं.
स्वास्थ्य विभाग पर बड़े सवाल उठे
हालांकि, वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि Zee मीडिया नहीं करता है. वायरल वीडियो होने के बाद स्वास्थ्य विभाग पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं. जहां एक तरफ मरीज सरकारी अस्पताल में लाइनों में लगकर घंटे तक चिकित्सक का इंतजार करते हैं और कभी-कभी बिना इलाज हुए वापस जाना पड़ता है, तो वहीं दूसरी तरफ यही चिकित्सक प्राइवेट इलाज कर रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है.
सरकारी चिकित्सकों की कार्यप्रणाली पर सवाल
मामले की चर्चा पूरे जिले में हो रही है और सरकारी चिकित्सकों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं. मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय ने पूरे प्रकरण का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है. स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो की सत्यता, चिकित्सकों की उपस्थिति और सभी तथ्यों की जांच कराई जा रही है. जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, पूरे मामले में जांच जारी है और स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.
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