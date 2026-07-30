Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /UP Crime
  • /बलरामपुर में सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस, वीडियो वायरल हुआ तो मचा हड़कंप; CMO ने दिए जांच के आदेश

बलरामपुर में सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस, वीडियो वायरल हुआ तो मचा हड़कंप; CMO ने दिए जांच के आदेश

Balrampur News: बलरामपुर जिले से सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस का वीडियो वायरल हुआ है. जिससे लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है. वायरल वीडियो निजी अस्पताल सहारा नर्सिंग होम का बताया जा रहा है. जिसमें दो सरकारी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं. हालांकि, वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि Zee मीडिया नहीं करता है.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 30, 2026, 08:33 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 08:33 AM IST
बलरामपुर में सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस, वीडियो वायरल हुआ तो मचा हड़कंप; CMO ने दिए जांच के आदेश
Image Credit: Balrampur News

About the Author

Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
UP के 40 जिला हॉस्पिटल में अब होगी मेडिकल पढ़ाई, NBEMS ने दी PG की 153 सीट की मंजूरी
Uttar Pradesh medical education52 min ago
2
Sawan 202653 min ago
3
Ballia1 hr ago
4
up breaking news2 hrs ago
5
Lucknow Fuel Price2 hrs ago