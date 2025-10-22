गोंडा में दिल दहला देने वाला मामला, कलयुगी बेटे ने मां को सिलबट्टे से कूचकर उतारा मौत के घाट

Gonda Crime News (अतुल यादव): यूपी के गोंडा जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां को मौत के घाट उतार दिया. मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के बभनी कानूनगो गांव का है. यहां के रहने वाले बड़े बेटे संदीप वाल्मीकि द्वारा अपने ही मां 60 वर्षीय कांति देवी की घर के अंदर रखे सिलबट्टे से कुछ-कुछ कर हत्या कर दी गई है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

हत्याकांड को अंजाम देते समय आरोपी संदीप वाल्मीकि ने शराब पी हुई थी, इसके बाद उसने हत्याकांड को अंजाम दिया है. मामा सूरज वाल्मीकि के साथ भी आरोपी ने मारपीट की, जिन्हें गोंडा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. फिलहाल सूचना पाकर मौके पर पहुंची नगर कोतवाली पुलिस और अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी मनोज कुमार रावत द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है. डॉग स्क्वायड और फोरेंसिक टीमों द्वारा साक्ष्य संकलन करके नगर कोतवाली पुलिस द्वारा मृतक कांति देवी के शव को कब्जे में लेकर पंचायत नामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

पति की नौकरी छोटे बेटे को देने से हुआ नाराज

आरोपी बेटे संदीप वाल्मीकि को नगर कोतवाली पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर के पूछताछ कर पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है. दरअसल 60 वर्षीय कांति देवी ने अपने पति की नौकरी अपने बड़े बेटे को न देकर की छोटे बेटे को दे दी थी. जिसको लेकर के नौकरी देते समय बड़े बेटे-छोटे बेटे और मां तीनों के बीच विवाद हुआ था. विवाद के बाद मां कांति देवी जो संविदा पर सफाई कर्मी की नौकरी कर रही थी. उन्होंने अपनी जगह पर नौकरी करने के लिए आरोपी बेटे संदीप वाल्मीकि को लगा दिया था.

कहासुनी के बाद की हत्या

संदीप वाल्मीकि द्वारा जाकर के मां के स्थान पर नौकरी करके हाजिरी लगाई जा रही थी. कथित तौर पर जब सैलरी आती थी तो मां द्वारा संदीप वाल्मीकि को न देकर अपने चचेरे भाई यानी कि संदीप वाल्मीकि के मामा सूरज वाल्मीकि को दे दी जाती है. इसी बात को लेकर के लगातार संदीप वाल्मीकि परेशान चल रहा था. देर रात वह शराब के नशे में पहुंचा और फिर नौकरी और सैलरी को लेकर के कहासुनी हुई. जिसके बाद उसने घर के अंदर रख सिलबट्टे से अपने मां के सिर को कूच करके निर्मम तरीके से हत्या कर दी है. मृतक कांति देवी के पति पॉलिटेक्निक में चतुर्थ श्रेणी के इमले थे. जिनकी बीते साल मौत हो गई है और मौत के बाद नौकरी को लेकर काफी विवाद हुआ था.