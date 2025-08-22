Hapur News: हिस्ट्रीशीटर बेटे ने की खौफनाक वारदात....हापुड़ में 17 बीघे जमीन के झगड़े में पिता को मारी गोली
Hapur News: हिस्ट्रीशीटर बेटे ने की खौफनाक वारदात....हापुड़ में 17 बीघे जमीन के झगड़े में पिता को मारी गोली

Hapur Crime News: हापुड़ में पिता ने 17 बीघे जमीन ठेके पर दे दी तो हिस्‍ट्रीशीटर बेटा आग-बबूला हो गया. शुक्रवार देर शाम शराब के नशे में घर पहुंचे बेटे ने पिता की गोली मारकर हत्‍या कर दी. इसके बाद वह मौके से फरार हो गया. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 22, 2025, 11:14 PM IST
Hapur Police
Hapur Police

Hapur News: हापुड़ में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक बेटे ने अपने ही पिता की गोली मारकर हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि बाबूगढ़ थाने से हिस्ट्रीशीटर बेटा अपने बाप से 17 बीघा जमीन को लेकर आए दिन विवाद करता रहता था और उसने शुक्रवार की देर शाम तमंचे से अपने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस हत्या के आरोपी बेटे की तलाश में जुट गई है.

जमीन के लिए पिता की हत्‍या
जानकारी के अनुसार, हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्रान्तर्गत नूरपुर निवासी राममेहर सिंह की गांव में 17 बीघा जमीन है. राममेहर सिंह गांव में अपनी पत्नी शकुंतला, पुत्रवधू गीता व पौत्र हिमांशु के साथ रहते थे. जबकि उनके तीन बेटों में सबसे बड़ा बेटा प्रवीण अपने परिवार के साथ मुरादाबाद में रहता है. दूसरे बेटे की करीब 25 साल पहले हत्या हो चुकी है, जबकि तीसरा बेटा अजीत गांव में ही रहता है. राममेहर सिंह का छोटा बेटा अजीत आपराधिक प्रवृत्ति का है और वह बाबूगढ़ थाने का हिस्ट्रीशीटर है. 

नशे में धुत बेटे ने पिता को मारी गोली 
बताया जा रहा है कि राममेहर सिंह ने जमीन को गांव के ही एक किसान को ठेके पर दिया था. इसी जमीन पर अजीत खेती किया करता था. इसी बात को लेकर अजीत का विवाद अपने पिता राममेहर सिंह से चल रहा था. शुक्रवार की देर शाम अजीत घर में शराब के नशे में धुत होकर आया और उसने राममेहर सिंह से विवाद करना शुरू कर दिया. इसी दौरान अजीत ने तमंचे से राममेहर सिंह पर फायर कर दिया और गोली लगने से राममेहर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया. परिवार के लोगों ने इस हत्या की जानकारी थाना पुलिस को दी. 

हत्‍या के बाद आरोपी बेटा फरार 
सूचना मिलते ही थाना बाबूगढ़ पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने मृतक राममेहर सिंह के शव को अपने कब्जे में ले लिया. जबकि घटना के बाद मौके से फरार हुए आरोपी बेटे की तलाश करनी शुरू कर दी. पुलिस के अनुसार हत्या के आरोपी बेटे अजीत पर हापुड़, बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर के अलग-अलग थानों में हत्या, हत्या के प्रयास आदि के कई मुकद्दमे दर्ज हैं. पुलिस आरोपी अजीत की तलाश में जुट गई है.

