बाइक खड़ी कर नदी में लगा दी छलांग..इटावा में नगरपालिका कर्मी का खौफनाक कदम

Etawah News: यूपी के इटावा जिले में एक शख्स ने यमुना नदी में छलांग लगा दी. मौके से एक सुसाइड नोट और अन्य सामान बरामद हुआ. मामले की सूचना मिलते ही जिले के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे.
Trending Photos
इटावा/अन्नू भदौरिया: यूपी के इटावा जिले में एक नगरपालिका कर्मी ने यमुना नदी में छलांग लगा दी. उन्होंने इससे पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें नगरपालिका पूर्व अध्यक्ष (सपा नेता) एवं उनकी वर्तमान पत्नी नगरपालिका अध्यक्ष समेत कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाये हैं. वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौक पर एसडीएम समेत अन्य अधिकारी पहुंचे. पुलिस भी मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है.
क्या है पूरा मामला?
इटावा जनपद के थाना शहर कोतवाली इलाके में नगरपालिका परिषद में तैनात वरिष्ठ लिपिक एव कर्मचारी शिक्षक वेलफेयर एसोशियसन के प्रदेश अध्यक्ष राजीव यादव रोज की भांति सुबह मार्निंग बाइक से निकले थे. उसके बाद उन्होंने यमुना नदी पुल पर पहुंचकर बाइक खड़ी की और अन्य समान वहीं रखकर यमुना नदी में छलांग लगा दी. जिसके बाद रास्ते से गुजर रहे लोगों ने जब तक प्रयास करते तब तक राजीव यादव यमुना के लहरों के बीच समा गए.
मौके पर उमड़ी भीड़, मिला सुसाइड नोट
मौके से मिले दस्तावेज के आधार पर पहचान होने पर सूचना परिजनों और अन्य लोगों को मिली तो मौके पर भीड़ उमड़ पड़ी. मौके पर पहुंचे परिजनों को एक सुसाइड नोट भी मिला है वहीं घटना की जानकारी मिलते ही सीओ एसडीएम समेत अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे वहीं राजीव की तलाश के एसडीआरएफ को बुलाया गया है जो तलाश में जुटी हुई है.
क्यों उठाया खौफनाक कदम?
सुसाइड नोट में मौत का जिम्मेदार वर्तमान नगरपालिका अध्यक्ष ज्योति गुप्ता,और उनके पति संटू गुप्ता जो को पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष एवं समाजवादी पार्टी के नेता और सपा महासचिव रामगोपाल यादव के बेहद करीबी भी है इनके अलावा अन्य नगरपालिका कर्मी को दोषी ठहराया गया है जिसमें बताया ग़या है कि प्रमोशन के लिए कहा गया था लेकिन प्रमोशन नहीं दिया गया. जिसके बाद राजीव यादव ने कोर्ट को शरण ली तो संटू गुप्ता ने उल्टा हो आरोप लगाते हुए शिकायत कर जांच करा दी. जिसके बाद से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था. जिसके चलते यह कदम उठाया है.