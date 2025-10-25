Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2974729
Zee UP-UttarakhandUP Crime

मैं तुझसे प्यार नहीं करती... सुनकर होटल संचालक बना दरिंदा, हाथ-पैर बांधे, मुंह में कपड़ा ठूसा, रिसेप्शनिस्ट से 6 घंटे किया रेप

Kanpur Hotel Rape Case: कानपुर में एक होटल मैनेजर ने अपनी रिसेप्शिनिस्ट को बंधक बनाकर पीटा, उसके हाथ-पैर बांध दिये और फिर उसके साथ 6 घंटे तक रेप किया, क्योंकि रिसेप्शिनिस्ट ने उसके प्यार का प्रस्ताव ठुकरा दिया था.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Oct 25, 2025, 01:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मैं तुझसे प्यार नहीं करती... सुनकर होटल संचालक बना दरिंदा, हाथ-पैर बांधे, मुंह में कपड़ा ठूसा, रिसेप्शनिस्ट से 6 घंटे किया रेप

प्रवीण पांडे/कानपुर: कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में में प्यार का प्रपोजल ठुकराने पर होटल संचालक ने रिसेप्शनिस्ट के हाथ-पैर बांधकर उसके 6 घंटे तक दंरिंदगी की. आरोपी होटल संचालक युवती को जबरजस्ती खींच कर कमरे में ले गया. उसके रस्सी से हाथ-पैर बांध दिए. विरोध करने पर पिटाई की शोर न मचा सके, इसलिए मुंह में कपड़ा ठूंस दिया. करीब छह घंटे तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा. इसके बाद धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो मैं तुझे बदनाम कर दूंगा. पीड़िता की तहरीर पर चकेरी थाना पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है

पीड़त ने बताया पूरा वाकया 
पूरा मामला चकेरी थाना क्षेत्र का है. चकेरी की रहने वाली 21 साल की युवती ने पुलिस को बताया कि वह एक साल से कोयला नगर स्थित होटल ट्विंकल गैलेक्सी में रिसेप्शनिस्ट का
काम कर रही है. होटल संचालक मनोज कुमार पटेल जो कि आदर्श विहार का रहने वाला है, कुछ समय से उसपर गंदी निगाह रख रहा था. 

मनोज पटेल ने पहले प्यार का इजहार करते नजदीकी बढ़ाने का प्रयास किया. मैंने उनके प्रपोजल को ठुकरा दिया और दूसरी नौकरी की तलाश में जुट गई थी. होटल संचालक से बातचीत भी कम कर दी थी. युवती के मुताबिक बुधवार देर रात वह होटल में थीं. इस दौरान मनोज आया और जबरन उसे खींचकर कमरे में ले गया.  फिर उसने हाथ-पैर बांधकर दुष्कर्म किया. मैंने चीखने का प्रयास किया तो मुंह में कपड़ा ठूंस दिया. करीब पांच से छह घंटे बंधक बनाकर रेप किया. विरोध करने पर मारपीट की और धमकाते हुए कहा कि अगर किसी के सामने मुंह खोला तो बदनाम कर देगा, किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा
आरोपी के चंगुल से छूटने के बाद पीड़िता घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी. परिजनों ने आरोपी के खिलाफ चकेरी थाने में शिकायत दर्ज कराई. जिसके बाद चकेरी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. 

ये भी पढ़ें: अब तू किसी से नहीं कर पाएगा गंदा काम... बेटी से रेप के आरोपी को पिता ने दी मौत से बदतर सजा, फिर खुद फांसी लगाकर दे दी जान

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

kanpur latest newsUP Crime news

Trending news

haridwar news
'तुमको शादी मुझसे ही करनी होगी’…  प्रेम, धोखा और ड्रग्स के जाल में झुलस गई प्रेमिका
hathras latest news
मंदिर का प्रसाद बना जानलेवा, एक महिला की मौत, दर्जन भर से ज्यादा की तबीयत बिगड़ी
kanpur latest news
प्यार का प्रस्ताव ठुकराने पर होटल संचालक बना दरिंदा, रिसेप्शनिस्ट से 6 घंटे किया रेप
baghpat news
IAS अधिकारी के पिता को रंगरलियां मनाते मोहल्ले वालों ने पकड़ा, फिर
fire in Ghaziabad
तुलसी निकेतन के एक फ्लैट में लगी भयंकर आग, दम घुटने से मासूम की गई जान, महिला गंभीर
UP News
योगी सरकार का दिवाली गिफ्ट! 5वें और 6ठे वेतनमान वालों का महंगाई भत्ता बढ़ा
Uttarakhand Electricity Rate Hike
उत्तराखंड में इतनी महंगी हो सकती है बिजली, 500 यूनिट तक 125 रुपये आएगा ज्यादा बिल
Sitapur news
गोदभराई का सामान वापस दो... शादी की खुशियों के बीच गूंजा चीख-पुकार का तांडव
Noida International Airport
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नया अपडेट, उद्घाटन की तारीखों पर सीएम लगा सकते हैं मुहर
Sambhal news
संभल में शुरू हुई पौराणिक 24 कोसी परिक्रमा, श्रीकृष्ण और रुक्मिणी से जुड़ा गहरा नाता