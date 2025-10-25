मैं तुझसे प्यार नहीं करती... सुनकर होटल संचालक बना दरिंदा, हाथ-पैर बांधे, मुंह में कपड़ा ठूसा, रिसेप्शनिस्ट से 6 घंटे किया रेप

प्रवीण पांडे/कानपुर: कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में में प्यार का प्रपोजल ठुकराने पर होटल संचालक ने रिसेप्शनिस्ट के हाथ-पैर बांधकर उसके 6 घंटे तक दंरिंदगी की. आरोपी होटल संचालक युवती को जबरजस्ती खींच कर कमरे में ले गया. उसके रस्सी से हाथ-पैर बांध दिए. विरोध करने पर पिटाई की शोर न मचा सके, इसलिए मुंह में कपड़ा ठूंस दिया. करीब छह घंटे तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा. इसके बाद धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो मैं तुझे बदनाम कर दूंगा. पीड़िता की तहरीर पर चकेरी थाना पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है

पीड़त ने बताया पूरा वाकया

पूरा मामला चकेरी थाना क्षेत्र का है. चकेरी की रहने वाली 21 साल की युवती ने पुलिस को बताया कि वह एक साल से कोयला नगर स्थित होटल ट्विंकल गैलेक्सी में रिसेप्शनिस्ट का

काम कर रही है. होटल संचालक मनोज कुमार पटेल जो कि आदर्श विहार का रहने वाला है, कुछ समय से उसपर गंदी निगाह रख रहा था.

मनोज पटेल ने पहले प्यार का इजहार करते नजदीकी बढ़ाने का प्रयास किया. मैंने उनके प्रपोजल को ठुकरा दिया और दूसरी नौकरी की तलाश में जुट गई थी. होटल संचालक से बातचीत भी कम कर दी थी. युवती के मुताबिक बुधवार देर रात वह होटल में थीं. इस दौरान मनोज आया और जबरन उसे खींचकर कमरे में ले गया. फिर उसने हाथ-पैर बांधकर दुष्कर्म किया. मैंने चीखने का प्रयास किया तो मुंह में कपड़ा ठूंस दिया. करीब पांच से छह घंटे बंधक बनाकर रेप किया. विरोध करने पर मारपीट की और धमकाते हुए कहा कि अगर किसी के सामने मुंह खोला तो बदनाम कर देगा, किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगा.

केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा

आरोपी के चंगुल से छूटने के बाद पीड़िता घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी. परिजनों ने आरोपी के खिलाफ चकेरी थाने में शिकायत दर्ज कराई. जिसके बाद चकेरी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

