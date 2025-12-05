गैंगस्टर महेंद्र फौजी की कहानी: दोस्ती, दुश्मनी और फिर गैंगवार, बन चुकी है बॉलीवुड की चर्चित फिल्म

Ghaziabad: दिल्ली से सटे गाजियाबाद ने 80 के दशक में जब विकास के पहिये ने चलना ही शुरू किया तो गांव, गुंडे और दलाल सब एक ही धंधे में लगे थे. यह धंधा था जमीन, यानी रियल एस्टेट का. हर तरफ जमीन के दाम तेजी से बढ़ रहे थे. इसी दौर में अपराध की दुनिया में दो नाम महेंद्र फौजी और सतबीर गुर्जर तेजी से उभरे.

रिटायर्ड फौजी और वकालत पढ़े दोस्त ने जब साथ शुरू किया कारोबार

पश्चिमी यूपी के गाजियाबाद जनपद के मेवला-भट्टी गांव के महेंद्र उर्फ महेंद्र फौजी और सतबीर गुर्जर बचपन से पक्के दोस्त माने जाते थे. फौजी ने 1965 और 1971 के भारत-पाक युद्ध में हिस्सा लिया था, जबकि सतबीर एलएलबी की पढ़ाई कर चुका था और उस समय प्रॉपर्टी के कारोबार में उभरता नाम था.

रिटायरमेंट के बाद फौजी बेरोजगार था. ऐसे में सतबीर उसे जगमाल सिंह से मिलवाकर कारोबार में शामिल करवा देता है. यहीं से दोस्ती व्यापारिक साझेदारी में बदल गई. जगमाल सिंह नगर पंचायत अध्यक्ष और रियल एस्टेट कारोबारी था.

कहानी ने कैसे लिया 'खूनी मोड़'

मामला तब भड़क उठा जब फौजी की शादीशुदा बहन महेन्द्री रोते हुए मायके पहुंची. उसने आरोप लगाया कि उसके ससुराल के दो मुस्लिम युवकों ने उसके साथ छेड़छाड़ की, उसका दुपट्टा खींचा और विरोध पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई. बहन की बेइज्जती की खबर ने फौजी महेंद्र के भीतर की आग भड़का दी. महेंद्र फौजी ने आरोपियों से अपनी बहन की बेइज्जती का बदला लेने का कसम खाई. महेंद्र फौजी ने यह बात सतबीर को बताई तो वो भी साथ हो लिया. दोस्तों की टोली ने आरोपित युवकों के घर पहुंचकर दोनों युवकों और उनकी मां की हत्या कर दी. यह वह पहला दिन था जब मेवला-भट्टी और उसके आसपास के इलाके में महेंद्र फौजी की खौफ गूंजा.

और फिर दोस्त बन गए दुश्मन

इसी दौरान महेंद्र फौजी और चेयरमैन जगमाल सिंह के बीच पैसों को लेकर कोई विवाद हो गया. इस विवाद में सतबीर, जो जगमाल को अपना गुरु मानता था, फौजी के खिलाफ खड़ा हो गया. यहां से दोस्ती पत्थर की दीवार बन गई—और दुश्मनी के खूनखराबे का अध्याय शुरू हुआ.अब बचपन की दोस्ती दुश्मनी में बदल चुकी थी और दोनों पक्षों ने हथियार–राजनीति–प्रभाव सब कुछ दांव पर लगा दिया.

आन-बान और शान की इस जंग में दोनों पक्षों को राजनीतिक समर्थन भी मिला. महेंद्र फौजी को डीपी यादव(4 बार के विधायक , सांसद और पूर्व मंत्री) और सतबीर को महेंद्र सिंह भाटी का (दादरी से तीन बार के विधायक).... इसके बाद दोनों गैंगों की भिड़ंत में कई लोगों की जान भी गई.

आरोपों से भरी पुलिस फ़ाइलें

महेंद्र फौजी गैंग पर लोनी टाउन एरिया के चेयरमैन राशिद अली, चेयरमैन जगमाल सिंह और विधायक महेंद्र भाटी जैसे बड़े नाम चीन लोगों की हत्या के आरोप थे.

सतबीर गुर्जर गैंग पर राजनीतिक परिवार के सदस्य कमलराज, राम सिंह महाशय और ठाकुर प्रीतम सिंह की हत्या के आरोप थे.

महेंद्र फौजी और सतबीर गुर्जुर दोनों पक्षों का संघर्ष उस समय पश्चिमी यूपी में सत्ता, राजनीति, अपराध और जातिगत प्रभाव का सबसे खतरनाक केंद्र बन चुका था.

एनकाउंटर के साथ हुआ दोनों का अंत

कानून ने आखिर दोनों को अलग-अलग धरती पर रोका. मई 1994 में बुलंदशहर पुलिस ने महेंद्र फौजी को मुठभेड़ में मार गिराया. तो वहीं 1997 में दिल्ली पुलिस ने सतबीर गुर्जर को मुठभेड़ में ढेर कर दिया.

दोनों की मौत के साथ गैंगवार का यह खूनी अध्याय समाप्त तो हुआ, लेकिन जिस जमीन पर दोस्ती ने जन्म लिया था, वह दुश्मनी की यादों से कभी मुक्त नहीं हो सकी.

सिनेमा तक पहुंची दास्तां

वर्षों बाद इसी संघर्ष से प्रेरित घटनाओं पर फिल्म 'ज़िला गाज़ियाबाद' बनाई गई.

हालांकि फिल्म में काल्पनिक और नाटकीय बदलाव किए गए, पर कहानी की जड़ें इस वास्तविक गैंगवार तक जाती हैं

महेंद्र फौजी और सतबीर गुर्जर की यह दास्तां बताती है कि जब अपराध, सत्ता, व्यापार और व्यक्तिगत अहंकार मिलते हैं, तो दोस्ती का अंत भी इतिहास के सबसे खूनी अध्याय में लिखा जा सकता है.

