Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3026916
Zee UP-UttarakhandUP Crime

BHU News: बीएचयू में आधी रात भारी बवाल, सुरक्षाकर्मियों और छात्रों के बीच जमकर पत्थरबाजी, 100 से ज्‍यादा घायल

BHU Student Clash: वाराणसी: बनारस हिंदू विश्‍वविद्यालय (बीएचयू) कैंपस में देर रात सुरक्षाकर्मियों और छात्रों के बीच जमकर पत्‍थरबाजी हुई.  इस बवाल में करीब 100 से ज्‍यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Dec 03, 2025, 07:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Varanasi News
Varanasi News

वाराणसी/जयपाल:  उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मंगलवार देर रात सुरक्षाकर्मियों और छात्रों के बीच पत्थरबाजी हुई. इससे पहले दोनों के बीच झड़प की खबरें थीं.  इसमें 100 से अधिक लोग घायल हो गए हैं.  एलडी गेस्ट हाउस के बाहर चौराहे तोड़ फोड़ की गई. कई थानों की पुलिस पहुंची और छात्रों को हॉस्टल तक खदेड़ा. करीब दो घंटे तक कैंपस में तनाव की स्थिति बनी रही.  

प्रॉक्टोरियल बोर्ड और छात्रों के बीच हिंसक झड़प
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी परिसर में देर रात हुई हिंसक घटना में कई छात्र  घायल हो गए हैं. बताया जा रहा है कि यह बवाल राजाराम हॉस्‍टल के पास किसी गाड़ी की टक्‍कर के बाद नाराज छात्र प्रॉक्‍टर ऑफिस पहुंचे थे.  वहां उनकी झड़प स्‍टाफ से हो गई.  देखते ही देखते सैकड़ों छात्र इकट्ठा हो गए और विवाद ने हिंसक रूप ले लिया.  कुछ रिपोर्ट्स की मानें तो सुरक्षाकर्मियों पर दुर्व्यवहार का आरोप भी लगाया गया है.

हिंसक झड़प में बड़ी संख्या में लोग घायल 
छात्रों और प्रॉक्टोरियल बोर्ड के सदस्यों/सुरक्षाकर्मियों के बीच तीखी झड़प हुई, जिसके बाद दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी हुई. इसके अलावा कैंपस में तोड़फोड़ भी हुई. एलडी गेस्ट हाउस चौराहे पर लगे गमले, वाहन और कुर्सियां तोड़ दी गईं.  घटनास्थल पर लगभग आधा किलोमीटर तक ईंट-पत्थर बिखरे मिले. इस हिंसक झड़प में बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए हैं. लगभग 100 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है, जिनमें छात्र, प्रॉक्टोरियल बोर्ड के सुरक्षाकर्मी और पुलिसकर्मी शामिल हैं. गंभीर रूप से घायल छात्रों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

परिसर में भारी पुलिस बल तैनात
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्काल 5 थानों की पुलिस फोर्स को मौके पर बुलाया गया.  पुलिस ने परिसर में छात्रों को हॉस्टल तक खदेड़ा और हल्का बल प्रयोग कर हालात पर काबू पाया. फिलहाल परिसर में भारी पुलिस बल तैनात है और तनावपूर्ण शांति बनी हुई है.  ACP भेलूपुर ने कहा है कि घटना की सीसीटीवी फुटेज और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं.

वाराणसी में सीएम योगी की सुरक्षा में सेंध! सुरक्षा घेरे में युवक ने की घुसने की कोशिश, कमांडो ने झपट्टा मारकर पकड़ा

छोटा बल्ब ले आओ...सुहागरात पर दुल्हन की डिमांड पर गया बाजार, इंतजार में बीत गए 5दिन, फिर हरिद्वार में मिला मोहिसन
 

TAGS

BHU Student ClashUP NewsVaranasi NewsBHU News

Trending news

Uttarakhand Cold Wave Alert
चार दिसंबर से मौसम मचाएगा हाहाकार, बारिश-बर्फबारी के आसार! 4 धाम में पारा माइनस 12°C
UP Rain Alert
UP में ठंड का डेंजर ज़ोन एक्टिव! अयोध्या में गलन वाली सर्दी,IMD का टेंशन वाला अलर्ट!
Birth Anniversary of Sri Guru Gobind Singh Ji
क्या UP में गुरु गोविंद सिंह जयंती पर रहेगी छुट्टी? योगी सरकार ने दूर किया कन्फ्यूजन
Varanasi latest news
कौन हैं 19 वर्षीय देवव्रत? 2000 मंत्रों का किया दंडकर्म पारायणम, PM और CM भी मुरीद
Varanasi latest news
काशी–तमिल संगमम 4.0 का शंखनाद: गंगा के घाटों पर दिखा' मिनी तमिलनाडु'
Mathura News
राजपाल यादव ने प्रेमानंद महाराज से पूछा ऐसा सवाल, गूंज उठे हंसी के ठहाके
Lucknow Weather Update
लखनऊ का AQI 300 के करीब, सांस लेना मुश्किल, मौसम विभाग का सर्दी पर बड़ा अलर्ट जारी
Varanasi latest news
वाराणसी में सीएम योगी की सुरक्षा में सेंध! युवक की सुरक्षा घेरे में घुसने की कोशिश
Hardoi News
हरदोई मेडिकल कॉलेज का कमाल: बिना पैसे की सबसे जटिल स्पाइन सर्जरी सफल
ayodhya latest news
अयोध्या में अनोखी सांस्कृतिक नगरी! बनेगा दुनिया का सबसे भव्य राम मंदिर संग्रहालय