वाराणसी/जयपाल: उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मंगलवार देर रात सुरक्षाकर्मियों और छात्रों के बीच पत्थरबाजी हुई. इससे पहले दोनों के बीच झड़प की खबरें थीं. इसमें 100 से अधिक लोग घायल हो गए हैं. एलडी गेस्ट हाउस के बाहर चौराहे तोड़ फोड़ की गई. कई थानों की पुलिस पहुंची और छात्रों को हॉस्टल तक खदेड़ा. करीब दो घंटे तक कैंपस में तनाव की स्थिति बनी रही.

प्रॉक्टोरियल बोर्ड और छात्रों के बीच हिंसक झड़प

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी परिसर में देर रात हुई हिंसक घटना में कई छात्र घायल हो गए हैं. बताया जा रहा है कि यह बवाल राजाराम हॉस्‍टल के पास किसी गाड़ी की टक्‍कर के बाद नाराज छात्र प्रॉक्‍टर ऑफिस पहुंचे थे. वहां उनकी झड़प स्‍टाफ से हो गई. देखते ही देखते सैकड़ों छात्र इकट्ठा हो गए और विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. कुछ रिपोर्ट्स की मानें तो सुरक्षाकर्मियों पर दुर्व्यवहार का आरोप भी लगाया गया है.

हिंसक झड़प में बड़ी संख्या में लोग घायल

छात्रों और प्रॉक्टोरियल बोर्ड के सदस्यों/सुरक्षाकर्मियों के बीच तीखी झड़प हुई, जिसके बाद दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी हुई. इसके अलावा कैंपस में तोड़फोड़ भी हुई. एलडी गेस्ट हाउस चौराहे पर लगे गमले, वाहन और कुर्सियां तोड़ दी गईं. घटनास्थल पर लगभग आधा किलोमीटर तक ईंट-पत्थर बिखरे मिले. इस हिंसक झड़प में बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए हैं. लगभग 100 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है, जिनमें छात्र, प्रॉक्टोरियल बोर्ड के सुरक्षाकर्मी और पुलिसकर्मी शामिल हैं. गंभीर रूप से घायल छात्रों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है.

परिसर में भारी पुलिस बल तैनात

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्काल 5 थानों की पुलिस फोर्स को मौके पर बुलाया गया. पुलिस ने परिसर में छात्रों को हॉस्टल तक खदेड़ा और हल्का बल प्रयोग कर हालात पर काबू पाया. फिलहाल परिसर में भारी पुलिस बल तैनात है और तनावपूर्ण शांति बनी हुई है. ACP भेलूपुर ने कहा है कि घटना की सीसीटीवी फुटेज और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं.

