हापुड़ की स्कूल के बाहर भारी बवाल, दबंगों ने छात्र को सरेराह दौड़ा-दौड़ा कर पीटा; खौफनाक वीडियो आया सामने

Hapur News/ अभिषेक माथुर: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के सिंभावली क्षेत्र में कुछ दबंगों ने एक स्कूल के बाहर छात्र पर बेरहमी से हमला कर दिया. छात्र अपनी जान बचाने के लिए भागता रहा, लेकिन हमलावरों ने उसे घेरकर लात-घूसों और लोहे के पंच से बुरी तरह पीटा. इस घटना का वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

जिले के सिंभावली स्थित आर.एस.के. इंटर कॉलेज के बाहर कुछ दबंग छात्र कक्षा 12 के एक छात्र को घेरकर मारपीट कर रहे हैं. वायरल वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि बेखौफ हमलावर छात्र को सड़क पर दौड़ा-दौड़ा कर पीट रहे हैं. बताया जा रहा है कि हमलावरों ने छात्र पर केवल हाथों से ही नहीं, बल्कि लोहे के पंच से भी हमला किया. छात्र को संभलने तक का मौका नहीं दिया गया, उसे बेरहमी से लात-घूसों से पीटा गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आई हैं.

मारपीट में छात्र को लगी गहरी चोट

इस मारपीट में छात्र की आंख में गहरी चोट लगी है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. हैरानी की बात ये है कि यह पूरी घटना बीच सड़क पर होती रही. आसपास कई लोग मौजूद थे. कुछ ने इस पूरी मारपीट को अपने मोबाइल में कैद कर लिया, लेकिन दबंगों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्हें पुलिस या कानून का कोई डर नहीं दिखा. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई है.

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जल्द ही आरोपियों की होगी गिरफ्तारी

पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के आधार पर हमलावरों की पहचान की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. यह पहली बार नहीं है कि दबंगों की दबंगई देखने को मिली है, बल्कि आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं.

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