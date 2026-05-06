प्यार-श्मशान और वशीकरण...हापुड़ में गर्लफ्रेंड को वश में करने के लिए जलती चिता से खोपड़ी ले गए, पुलिस ने किया ये खुलासा

Hapur Crime News/ अभिषेक माथुर: उत्‍तर प्रदेश के हापुड़ के देहात थाना क्षेत्र से एक अजब गजब वारदात सामने आई है. जिले के मोहल्ला में तीन दिन पहले एक बुजुर्ग और दो युवक जलती चिता से खोपड़ी निकालकर ले गए थे. इस मामले में तांत्रिक अवधेश शर्मा, अमन समेत 3 आरोपियों को हापुड़ देहात थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोप है कि प्रेमिका और उसके घर वालों को वश में करने की सनक के कारण एक युवक तांत्रिक के चक्कर में पड़ गया. इसके बाद श्मशान घाट से खोपड़ियां चुराने का सिलसिला शुरू हुआ था.

क्या है ये पूरा मामला?

बताया जा रहा है कि अमन एक लड़की को एकतरफा चाहता था. लड़की और उसकी फैमिली को वश में करने के लिए तांत्रिक ने चिता से खोपड़ी लाने की सलाह दी थी. अब तीनों आरोपी जेल की सलाखों के पीछे हैं. जानकारी के मुताबिक, मोहल्ला सोटावाली निवासी शुभांशु (16) इंटर का छात्र था. वह लंबे समय से पेट की गंभीर बीमारी से परेशान चल रहा था. उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे मेरठ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई थी.

जलती चिता से छेड़छाड़ का आरोप

रविवार को परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार गांव लोधीपुर के श्मशान घाट में कर दिया था. दाह संस्कार के बाद सभी परिजन घर लौट गए थे. उनके जाते ही तीन लोग मोपेड से पहुंचे और जलती चिता से छेड़छाड़ करने लगे. लोग वहां पहुंचे तो आरोपी जलती चिता से सिर उठाकर लेकर भाग गए. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो मामले का खुलासा हुआ. यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी.

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पूरी तरह से जल चुका था शव-पुलिस

इसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक बुजुर्ग सहित तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी, जिसके बाद आरोपी युवक अमन ने पुलिस को मामले का खुलासा कर दिया. आरोपियों के पास से पुलिस ने 50 से ज्यादा फोटो बरामद किए हैं. हापुड़ देहात थाना प्रभारी इंस्पेक्टर नीरज कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिलने पर त्वरित कार्यवाही करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. सिर काटकर ले जाने की बात गलत है, शव पूरी तरह से जल चुका था.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

हापुड़ देहात थाना प्रभारी इंस्पेक्टर नीरज कुमार ने बताया कि आरोपी चिता से कुछ हड्डियां और राख बटोरकर ले गए थे. यह भी जांच की जा रही है कि आरोपी पहले से कितने लोगों को इस तरह के झांसे में ले चुके हैं. आरोपी बाबा के पास लगभग 50 से अधिक महिलाओं और पुरुषों के फोटो भी मिले हैं. इस मामले की जांच की जा रही है.

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