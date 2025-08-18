Lalitpur News: पानी में एसिड मिलाकर पिलाया, पति ने पत्नी पर लगाए संगीन आरोप, ललितपुर में बर्बरता का रूह कंपाने वाली घटना

Lalitpur News: ललितपुर में एक पति ने अपनी पत्नी पर संगीन आरोप लगाए हैं. पति ने अपनी ही पत्नी पर उसकी जान लेने की कोशिश करने का आरोप लगाया है. पति गंभीर हालत में जिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती है. आरोह है कि उसकी पत्नी ने उसको पानी में एसिड मिलाकर पिलाकर उसकी जान लेने की कोशिश की.

क्या है ये पूरा मामला?

यह मामला सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत नदीपुरा मोहल्ले का है. राजाराम मंदिर के पास रहने वाले राजेन्द्र का आरोप है कि उसकी पत्नी के किसी से अवैध संबंध है. जिसकी जानकारी पति को हुई तो उसने अपनी पत्नी से रोकटोक की. फिर पत्नी उसकी और उसके परिजनों की जान की दुश्मन बन गई.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

जिसकी वजह से उसकी पत्नी ने साजिश कर उसको पानी में एसिड मिलाकर पिला दिया. जब उसकी हालत बिगड़ी तो उसे जिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया. जहां उसका इलाज किया जा रहा है. पीड़ित पति राजेन्द्र ने मामले में पुलिस से शिकायत की. जिसके बाद पुलिस इस मामले में जांच कर रही है.

