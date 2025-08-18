Lalitpur News: पानी में एसिड मिलाकर पिलाया, पति ने पत्नी पर लगाए संगीन आरोप, ललितपुर में बर्बरता का रूह कंपाने वाली घटना
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2885951
Zee UP-UttarakhandUP Crime

Lalitpur News: पानी में एसिड मिलाकर पिलाया, पति ने पत्नी पर लगाए संगीन आरोप, ललितपुर में बर्बरता का रूह कंपाने वाली घटना

Lalitpur News: ललितपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक पति ने अपनी पत्नी पर संगीन आरोप लगाए हैं. आरोप है कि अवैध संबंध के चलते पत्नी ने अपने पति को एसिड पिलाकर जान लेने की कोशिश की. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Aug 18, 2025, 10:55 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Lalitpur News
Lalitpur News

Lalitpur News: ललितपुर में एक पति ने अपनी पत्नी पर संगीन आरोप लगाए हैं. पति ने अपनी ही पत्नी पर उसकी जान लेने की कोशिश करने का आरोप लगाया है. पति गंभीर हालत में जिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती है. आरोह है कि उसकी पत्नी ने उसको पानी में एसिड मिलाकर पिलाकर उसकी जान लेने की कोशिश की. 

क्या है ये पूरा मामला?
यह मामला सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत नदीपुरा मोहल्ले का है. राजाराम मंदिर के पास रहने वाले राजेन्द्र का आरोप है कि उसकी पत्नी के किसी से अवैध संबंध है. जिसकी जानकारी पति को हुई तो उसने अपनी पत्नी से रोकटोक की. फिर पत्नी उसकी और उसके परिजनों की जान की दुश्मन बन गई.

मामले की जांच में जुटी पुलिस
जिसकी वजह से उसकी पत्नी ने साजिश कर उसको पानी में एसिड मिलाकर पिला दिया. जब उसकी हालत बिगड़ी तो उसे जिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया. जहां उसका इलाज किया जा रहा है. पीड़ित पति राजेन्द्र ने मामले में पुलिस से शिकायत की. जिसके बाद पुलिस इस मामले में जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें: Chhangur Case: छांगुर गैंग की फंडिंग पर बड़ा खुलासा, तुर्किये की कंपनी से खाते में आए करोड़ों, एक क्लिक में जानिए सबकुछ

TAGS

mixed acid in waterLalitpur newslalitpur police

Trending news

Basti News
Basti News: बस्ती में नाबालिग को किडनैप कर तीन घंटे तक गैंगरेप, मारपीट कर बाहर फेंका
chhangur baba
छांगुर गैंग की फंडिंग पर बड़ा खुलासा, तुर्किये की कंपनी से खाते में आए करोड़ों
Varanasi Rain Alert
पूर्वांचल में भादो में ज्येष्ठ जैसी धूप! काशी में मुश्किल में जिंदगानी, ये है अपडेट
Meerut News
मैं लोकल रहने वाला हूं टोल नहीं दूंगा..भड़के टोलकर्मी और जवान को खंभे से बांधकर पीटा
ballia news
पूजा पाल के सत्य को बर्दाश्त नहीं कर पाई सपा, घोंट दिया लोकतंत्र का गला-केतकी सिंह
Up Assembly Election 2027
सपा का यूपी में आधी आबादी को पैसे वाली स्कीम का वादा 2027 जीतने के लिए बनाया प्लान
Meerut News
मेरठ में हिस्ट्रीशीटर ई-रिक्शा चालक की हत्या, जन्मदिन पार्टी में दोस्तों ने मार डाला
Uttarakhand Weather
पौड़ी से बागेश्वर तक फिर मौसम का कोहराम, खीर गंगा हुई विकराल, पढ़ें IMD की ये चेतावनी
Lucknow
105 फीट ऊंचे तिरंगे के नीचे बच्चों ने दिया एकता और आजादी का संदेश, राज्यपाल ने सराहा
gonda news
गोस्वामी तुलसीदास का जन्‍म बांदा में नहीं....पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का दावा
;