बांदा में पति बना जल्लाद! कमरे में सो रही पत्नी को कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला

Banda News: यूपी के बांदा जिले से एक दिल दहलाद देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक शख्स ने अपनी पत्नी सोते वक्त कुल्हाड़ी से वार कर मौत के घाट उतार दिया.
बांदा/अतुल मिश्रा: यूपी के बांदा जिले में एक दर्दनाक वारदात हुई है. जहां क पति अपनी पत्नी का काल बन गया. पति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर निर्ममता से हत्या कर दी. घर में अचानक हुई इस वारदात को देखकर परिजन सहम गए. घटना की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है.
विस्तार से जानिए पूरा मामला
घटना तिंदवारी थाना क्षेत्र के दर्शन गांव की है. जहां पर रहने वाले राम आसरे वर्मा नाम के 42 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी पत्नी मंजू देवी जिसकी उम्र 38 वर्ष बताई जा रही है की कुल्हाड़ी से कटकर निर्मम हत्या कर दी है. बताया जा रहा है कि अमृत का की बच्ची ने जैसे ही मन की पुकार सुन तो उसने आवाज अभी तो पास पड़ोस के परिवार वाले लोग पहुंचे लेकिन तब तक राम आसरे मंजू की हत्या कर चुका था.
पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव
घटना के बारे में जानकारी देते हुए मृत्यु के देवर ने बताया कि सभी लोग हम लोग खा पीकर के अपने-अपने घर में जाकर सो गए थे. देर रात भाई ने भाभी की कुल्हाड़ी से हमला करके हत्या की है. कोई घटना के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस का कहना है कि राम आसरे नाम के व्यक्ति ने मंजू देवी की हत्या की है. रामआसरे मंजू का पति है. मौके पर पहुंचकर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. वहीं आरोपी पति को हिरासत में ले लिया गया है.
घटना पर क्या बोले सीओ?
सीओ राजवीर सिंह ने बताया, महिला कमरे में सो रही थी, तभी उसके पति रास आसरे वर्मा ने कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी. आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है. मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है.
