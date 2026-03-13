जल्लाद बना जेठ! रोटी सेंक रही बहू को पीछे से मारी गोली, जेठानी का पक्ष लेने पर चली गई जान

आशीष द्विवेदी/हरदोई: हरदोई के कछौना में एक महिला ने अपनी जेठानी को पिटने से बचाया तो नशे में धुत जेठ ने उसकी पीठ में गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया. 3 साल का मासूम अब अपनी मां को ढूंढ रहा है और लोग सवाल कर रहे है कि क्या अपनों को बचाना अब गुनाह है और आखिर कब तक बेटियां गुस्से और नशे की बलि चढ़ती रहेंगी.

क्या है मामला

रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली यह वारदात कछौना कोतवाली क्षेत्र के प्रतापपुर मजरा टिकारी गांव की है. जहां एक शख्स ने अपने छोटे भाई की पत्नी की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी. शुक्रवार शाम इस खौफनाक मंजर को देखकर पूरा इलाका दहल उठा. जानकारी के मुताबिक, आरोपी राजकुमार अक्सर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था. बीते गुरुवार को भी उसने अपनी पत्नी को बुरी तरह पीटा था. अपनी जेठानी को बचाने के लिए 25 वर्षीय मंजू उसे अपने घर ले आई थी. बस यही बात 'जल्लाद' जेठ को नागवार गुजरी.

गोली लगते ही महिला की मौके पर मौत

नशे में धुत्त राजकुमार शुक्रवार शाम को अवैध असलहा लेकर मंजू के घर पहुंचा. उस वक्त मंजू रसोई में खाना बना रही थी. आरोपी ने पीछे से उसकी पीठ पर निशाना साधकर गोली चला दी. गोली लगते ही मंजू लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ी और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई. मृतका के पति राम सेवक ने रोते हुए बताया कि उनका तीन साल का एक छोटा बच्चा है, जिसके सिर से उसके ही ताऊ ने मां का साया छीन लिया.

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आरोपी फरार, पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

घटना के बाद से ही आरोपी फरार है. सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी अमित कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. थाना प्रभारी ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और फरार आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है.

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