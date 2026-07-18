/हरदोई में घरेलू विवाद का खूनी अंत! पति ने सिलबट्टे से वार कर पत्नी को उतारा मौत के घाट, आरोपी गिरफ्तार

पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट

सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी पति को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है. जानकारी के मुताबिक, गौरी दायमपुर निवासी कुंज बिहारी दिहाड़ी मजदूरी करता है. उसका अपनी 35 वर्षीय पत्नी मोनी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया. ग्रामीणों का कहना है कि कुंज बिहारी शराब पीने का आदी था और आए दिन पत्नी के साथ मारपीट करता था. शुक्रवार को भी कथित तौर पर नशे की हालत में था. विवाद के दौरान उसने सिलबट्टे से पत्नी के सिर पर कई वार कर दिए. गंभीर चोटों के कारण मोनी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.