/हरदोई में घरेलू विवाद का खूनी अंत! पति ने सिलबट्टे से वार कर पत्नी को उतारा मौत के घाट, आरोपी गिरफ्तार

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Hardoi Murder Case/ आशीष द्विवेदी: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के कासिमपुर थाना क्षेत्र से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है. यहां गौरी दायमपुर गांव में शुक्रवार शाम घरेलू विवाद ने खूनी रूप ले लिया. मामूली कहासुनी के बाद एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि पति ने अपनी पत्नी पर सिलबट्टे से हमला किया था, हमले में सिर पर गंभीर चोट लगने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई. वारदात से गांव में सनसनी फैल गई.
पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट
सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी पति को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है. जानकारी के मुताबिक, गौरी दायमपुर निवासी कुंज बिहारी दिहाड़ी मजदूरी करता है. उसका अपनी 35 वर्षीय पत्नी मोनी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया. ग्रामीणों का कहना है कि कुंज बिहारी शराब पीने का आदी था और आए दिन पत्नी के साथ मारपीट करता था. शुक्रवार को भी कथित तौर पर नशे की हालत में था. विवाद के दौरान उसने सिलबट्टे से पत्नी के सिर पर कई वार कर दिए. गंभीर चोटों के कारण मोनी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.
सामूहिक विवाह समारोह में हुई थी शादी
परिजनों के मुताबिक, घर में लगातार हो रहे झगड़ों से परेशान होकर महिला ने पांच दिन पहले ही अपने तीन वर्षीय बेटे युवराज को जेठ भगवान के पुत्र सचिन के साथ दिल्ली भेज दिया था. इस कारण घटना के समय बच्चा घर पर मौजूद नहीं था. बताया गया कि 2017 में कुंज बिहारी और मोनी की शादी लखनऊ में आयोजित एक सामूहिक विवाह समारोह में हुई थी. मृतका का मायका लखनऊ के चौक क्षेत्र में है.
आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस
घटना की सूचना मिलते ही सीओ संडीला संतोष सिंह, कासिमपुर थानाध्यक्ष धनश्याम राम, फॉरेंसिक टीम और पुलिस बल मौके पर पहुंचा. पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटा कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. संडीला हरदोई सीओ संतोष सिंह ने बताया कि प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त कुंज बिहारी गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है. अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है. मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है.
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