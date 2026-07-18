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हरदोई में घरेलू विवाद का खूनी अंत! पति ने सिलबट्टे से वार कर पत्नी को उतारा मौत के घाट, आरोपी गिरफ्तार

Hardoi Murder Case: हरदोई में पति ने सिलबट्टे से हमला कर अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया है. बताया जा रहा है कि दंपति के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. जिसके बाद पति ने पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 18, 2026, 09:40 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 09:40 AM IST
हरदोई में घरेलू विवाद का खूनी अंत! पति ने सिलबट्टे से वार कर पत्नी को उतारा मौत के घाट, आरोपी गिरफ्तार
Image Credit: Hardoi Murder CaseSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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