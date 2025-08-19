Chandauli News: पत्नी को मार दिया है, लाश घर में... हत्यारे पति ने फोन कर खुद ही पुलिस को दी सूचना, 7 साल पहले भी किया था बड़ा कांड

Chandauli Crime News: उत्तर प्रदेश के चंदौली में एक शख्स ने अपनी पत्नी की फावड़ा सिर में मारकर हत्या कर दी और आधा घंटा शव के पास ही बैठा रहा. फिर पुलिस को फोन कर खुद ही हत्या की सूचना भी दे दी.
Trending Photos
Chandauli: चदौली: उत्तर प्रदेश के चंदौली में एक शख्स ने फावड़े से सिर कूचकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी और फर वहीं शव के पास आधे घंटे बैठा रहा. इतना ही नहीं हत्या के बाद आरोपी ने खुद ही पुलिस को फोन किया और बताया कि उसने पत्नी की हत्या कर दी है. शव उसके सामने ही घर में पड़ा है.
सूचना मिलते ही सीओ श्वेता तिवारी फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंची लेकिन आरोपी वहां से फरार हो चुका था. पुलिस टीम घर के अंदर पहुंची तो घर के अंदर एक महिला का शव पड़ा था और दो बच्चे उसके पास बैठे रो रहे ते. महिला का सिर बुरी तरह से फूटा हुआ था.
क्या है पूरा मामला
जानकारी के मुताबिक आरोपी भगवान दास की शादी साल 2011 में क्रिमकला से हुई थी. क्रीमकल तीन बहनें हैं और उनका कोई भाई नहीं है. बताया जा रहा है कि आरोपी भगवान दास ससुराल की संपत्ति के पत्नी से झगड़ा करता रहता था.
अरोपी भगवान दास के क्रिमकला के दो दो बच्चे हैं- विराट (11)और सृष्टि (5). 11 साल के बेटे विराट ने बताया कि मंगलवार सुबह हम सुबह उठने के बाद ब्रश करने के लिए घर के बाहर खड़े थे इसी बीच पापा ने अंदर मम्मी के सिर पर फावड़ा मारकर उनकी हत्या कर दी. हम अंदर पहुंचे तो मम्मी के सिर से खून निकल रहा था वो मर चुकी थीं.
सास ने बताया कि दामाद भगवान दास जमीन हड़पना चाहता था इसलिए वो अक्सर अपनी पत्नी क्रीमकला से झगड़ा करता था. जब बेटी ने इसका विरोध किया तो उसने हत्या कर दी.
पुलिस का बयान
सीओ श्वेता तिवारी ने बताया कि महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. हत्या में इस्तेमाल किया गया फावड़ा बरामद कर लिया गया है. शुरूआती जांच में मालूम हुआ है कि आरोपी ने ससुराल की संपत्ति को लेकर पत्नी से विवाद में उसकी हत्या कर दी. आरोपी फरार है. उसकी तलाश के लिए टीम गठित की गई हैं.
ये भी पढ़ें: चोर नौकर निकला निवेशक! मालिक के यहां चोरी कर SIP, FD और जमीन में किया निवेश, खुलासा होने पर पुलिस भी हैरान
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !