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फोन पर बात करने का शक और खूनी अंजाम! पति ने चाकू से पत्नी का सिर धड़ से किया अलग; 12 साल पुराने रिश्ते का खौफनाक अंत

Hardoi Wife Murder Case: हरदोई के इस्लामनगर टिलिया मोहल्ले में एक पति ने सोते समय पत्नी की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी. पुलिस के मुताबिक, वारदात इतनी बेरहमी से की गई कि महिला का सिर धड़ से अलग हो गया. मृतका की पहचान 30 वर्षीय नगमा पत्नी परवेज के रूप में हुई है. पुलिस का कहना है कि आरोपी पति को शक था कि नगमा के किसी दूसरे व्यक्ति से अवैध संबंध है. इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था.

Written ByPooja Singh
Published: Sep 16, 2026, 12:44 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 12:44 PM IST
फोन पर बात करने का शक और खूनी अंजाम! पति ने चाकू से पत्नी का सिर धड़ से किया अलग; 12 साल पुराने रिश्ते का खौफनाक अंत
Image Credit: Hardoi Wife Murder Case

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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