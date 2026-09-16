/फोन पर बात करने का शक और खूनी अंजाम! पति ने चाकू से पत्नी का सिर धड़ से किया अलग; 12 साल पुराने रिश्ते का खौफनाक अंत

देर रात 1:30 बजे दिया वारदात को अंजाम

पुलिस के अनुसार, घटना बुधवार रात करीब 1:30 बजे की है. नगमा घर के कमरे में गहरी नींद में सो रही थी, तभी परवेज उठा और रसोई से धारदार चाकू लाकर सोते समय नगमा पर हमला कर दिया. उसने बड़ी ही बेदर्दी से चाकू से उसका गला रेत दिया. ज्यादा खून बह जाने और सिर अलग हो जाने से नगमा की मौके पर ही तड़प-तड़पकर मौत हो गई. वारदात के बाद आरोपी ने बाहर से दरवाजा बंद किया और सीधे कोतवाली शहर पहुंच गया. थाने में जब उसने पुलिसकर्मियों को बताया कि वह अपनी पत्नी की हत्या करके आया है, तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया.