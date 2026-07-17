रिश्तों का कत्ल! भदोही में पत्नी के लिए 'काल' बना पति, शक के चलते मोबाइल चार्जर की केबल से घोंट दिया गला

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Bhadohi Crime News/ शरद मौर्य: उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है. यहां एक पति अपनी पत्नी के लिए ही मौत बन गया. शादी के पांच साल बाद रिश्ते में ऐसी दरार आई कि पति ने मोबाइल चार्जर की केबल से अपनी पत्नी का गला घोंट दिया. हत्या के बाद वह सबूत मिटाकर मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने कुछ ही दिनों में पूरे मामले का खुलासा करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है.
क्या थी हत्या की वजह?
यह मामला सुरियावां थाना क्षेत्र के संजय नगर बाजार दशवतपुर का है, जहां किराए के मकान में रहने वाली शिवानी उर्फ आरती की 13 जुलाई की सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. शुरुआती जांच में मामला संदिग्ध नजर आया, जिसके बाद पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया. जांच में सामने आया कि शिवानी और उसके पति रत्नेश कुमार के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था. पुलिस के मुताबिक, रत्नेश को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था और इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर कहासुनी होती रहती थी.
जानिए कैसे खुला हत्या का राज?
एएसपी भदोही शुभम अग्रवाल ने बताया कि 13 जुलाई की सुबह भी दोनों के बीच विवाद हुआ. आरोप है कि गुस्से में आकर रत्नेश ने मोबाइल चार्जर की केबल से अपनी पत्नी का गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पत्नी की मौत के बाद आरोपी ने घटना को छिपाने की कोशिश की वह मृतका का मोबाइल फोन फ्लाइट मोड पर लगाकर फरार हो गया और रास्ते में मोबाइल को तोड़कर फेंक दिया. ताकि पुलिस तक कोई सुराग न पहुंच सके, लेकिन पुलिस की जांच से आरोपी बच नहीं सका.
पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल
सुरियावां पुलिस और स्वाट टीम ने आरोपी रत्नेश कुमार को मतेथू तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया. उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चार्जर की केबल और मृतका का क्षतिग्रस्त मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है. फिलहाल, पुलिस ने आरोपी पति को जेल भेज दिया है.
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