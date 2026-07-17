रिश्तों का कत्ल! भदोही में पत्नी के लिए 'काल' बना पति, शक के चलते मोबाइल चार्जर की केबल से घोंट दिया गला

जानिए कैसे खुला हत्या का राज?

एएसपी भदोही शुभम अग्रवाल ने बताया कि 13 जुलाई की सुबह भी दोनों के बीच विवाद हुआ. आरोप है कि गुस्से में आकर रत्नेश ने मोबाइल चार्जर की केबल से अपनी पत्नी का गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पत्नी की मौत के बाद आरोपी ने घटना को छिपाने की कोशिश की वह मृतका का मोबाइल फोन फ्लाइट मोड पर लगाकर फरार हो गया और रास्ते में मोबाइल को तोड़कर फेंक दिया. ताकि पुलिस तक कोई सुराग न पहुंच सके, लेकिन पुलिस की जांच से आरोपी बच नहीं सका.