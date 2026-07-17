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रिश्तों का कत्ल! भदोही में पत्नी के लिए 'काल' बना पति, शक के चलते मोबाइल चार्जर की केबल से घोंट दिया गला

Bhadohi Crime News: भदोही में एक पति ने अपनी पत्नी की चार्जर की केबल से गला घोंटकर हत्या कर दी. जिसके बाद वह सबूत मिटाकर मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने कुछ ही दिनों में पूरे मामले का खुलासा कर दिया और उसे गिरफ्तार कर लिया. जानिए पूरी डिटेल...

Written ByPooja Singh
Published: Jul 17, 2026, 09:38 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 09:38 AM IST
रिश्तों का कत्ल! भदोही में पत्नी के लिए 'काल' बना पति, शक के चलते मोबाइल चार्जर की केबल से घोंट दिया गला
Image Credit: Bhadohi NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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