ड्रग तस्करी का गढ़ बना लखनऊ एयरपोर्ट: 14.50 करोड़ की हाइड्रोपोनिक वीड के साथ तस्कर गिरफ्तार, बैंकॉक कनेक्शन आया सामने।

विशाल सिंह/लखनऊ: लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (CCSIA) पर नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई हुई है. हाल के हफ्तों में लखनऊ एयरपोर्ट ड्रग तस्करी का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है, जहां से करोड़ों का हाइड्रोपोनिक गांजा (Hydroponic Weed) बरामद किया जा रहा है. लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शुक्रवार को 14.50 करोड़ कीमत का गांजा पकड़ा. आरोपी यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले में आगे की जांच जारी है. पुलिस तस्करी से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है. शुरुआती जांच में पता चला है कि यह खेप बैंकॉक (थाईलैंड) से लाई जा रही थी. हाल ही में पकड़ी गई अन्य खेपें भी इसी रूट से आई थीं.

यात्री के बैग से मिले 29 पारदर्शी वैक्यूम-पैक पाउच

तस्करों ने नशीले पदार्थ को चेक-इन लगेज के अंदर बड़ी चालाकी से वैक्यूम-सील्ड पैकेटों में छिपाया था. खुफिया सूचना के आधार पर एआईयू और सीसीएसआई की टीम ने यह कार्रवाई की. यात्री ओमान एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या WY-265 से बैंकॉक से मस्कट होते हुए सुबह करीब 8:20 बजे लखनऊ पहुंचा था. ग्रीन चैनल पर संदेह हुआ और इस आधार पर उसे रोका गया और उसके सामान की गहन जांच की गई. अधिकारियों को जांच के दौरान यात्री के बैग से 29 पारदर्शी वैक्यूम-पैक पाउच मिले. इन पाउच में हरे रंग का फूलनुमा पदार्थ था, जिसकी प्राथमिक जांच में गांजा/मारिजुआना (हाइड्रोपोनिक वीड) होने की पुष्टि हुई.

पुलिस जांच जारी

अधिकारियों ने प्रतिबंधित पदार्थ को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 43 के तहत जब्त कर लिया. आरोपी यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले में आगे की जांच जारी है. पुलिस तस्करी से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है.

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लखनऊ के आलमनगर रेलवे स्टेशन पर आतंकियों को दिया गया ज्वलनशील पदार्थ

राजधानी से पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों को आलमनगर रेलवे स्टेशन पर एक शख्स ने दो लीटर ज्वलनशील पदार्थ मुहैया कराया था. एटीएस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से इस ज्वलनशील पदार्थ को बरामद किया था. जिस शख्स ने ज्वलनशील पदार्थ उपलब्ध कराया था, वह अभी तक फरार है

सूत्रों के अनुसार वह पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में है. फुटेज व अन्य सुरागों की मदद से उसकी तलाश जारी है. एटीएस ने दो अप्रैल को संदिग्ध आतंकी साकिब, अरबाब, लोकेश व विकास को गिरफ्तार किया था। इस मॉड्यूल ने देश भर में आतंकी वारदातों को अंजाम देने की साजिश रची थी. आरोपियों ने अपने-अपने मोबाइल से तमाम चैट डिलीट कर दी थीं. एटीएस उनके मोबाइल में चैट रिकवर करवा रही है. चैट डिलीट करने की बात आरोपियों ने कबूली थी. उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी हैंडलर्स कहते थे कि टास्क पूरा होते ही चैट क्लियर कर दिया करो. उसी हिसाब से आरोपी काम कर रहे थे.

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