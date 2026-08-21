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गेट पर वार, पीछे भागी दिव्या और फिर... लखनऊ में दिनदहाड़े हत्याकांड का खौफनाक सीसीटीवी फुटेज आया सामने

ICICI Bank Officer Murder Case: लखनऊ में दिव्या मिश्रा हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि मानस दिव्या पर गेट के पास ही बट से हमला कर रहा है. उसके बाद दिव्या पीछे की तरफ भागती है. मानस भी उसके पीछे भागता है. तभी बैंक के कर्मचारी बाहर की तरफ भागते दिखते है, लेकिन इतने में मानस दिव्या की हत्या कर के फरार हो जाता है.

Written ByPooja Singh
Published: Aug 21, 2026, 09:09 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 09:09 AM IST
गेट पर वार, पीछे भागी दिव्या और फिर... लखनऊ में दिनदहाड़े हत्याकांड का खौफनाक सीसीटीवी फुटेज आया सामने
Image Credit: Lucknow Murder Case

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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