/गेट पर वार, पीछे भागी दिव्या और फिर... लखनऊ में दिनदहाड़े हत्याकांड का खौफनाक सीसीटीवी फुटेज आया सामने

जानिए अब तक क्या-क्या सामने आया?

दरअसल, 12 साल पहले मानस और दिव्या की शादी हुई थी. दोनों के बीच कथित तौर पर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था. मानस ने अपने वॉट्सऐप स्टेटस में दावा किया था कि दिव्या ने उसे धोखा दिया, इसलिए उसने उसे मार डाला. जबकि, यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि दिव्या अपने पति के मानसिक व्यवहार की वजह से उससे अलग रह रही थी. प्रज्ञा के मुताबिक, मानस के पास दो हथियार थे. पुलिस की मानें तो मानस अपनी पत्नी की हत्या करने के कुछ ही मिनटों में घर लौट आया और बाद में अपनी बहन और खुद को गोली मारने से पहले एक वॉट्सऐप स्टेटस पोस्ट किया.