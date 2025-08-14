Etawah News: इटावा में इमाम समेत 5 गिरफ्तार, असलहे की खरीद-फरोख्त के खेल का ऐसे हुआ खुलासा

इटावा/अनू चौरसिया: यूपी के इटावा जिले में असलहे की खरीद फरोख्त का मामला सामने आया है. जहां एक मस्जिद के इमाम समेत 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. आरोपियों के पास से पुलिस ने 3 अवैध तमंचा,2 जिंदा कारतूस, 4 मिस कारतूस, 1 मोबाइल 1 बाइक को बरामद किया गया है.साथ ही पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है.

क्या है पूरा मामला?

इटावा जनपद के थाना सिविल लाइन पुलिस ने 5 ऐसे अभियुक्त को गिरफ्तार किया है. जो अवैध असलहे की खरीद फरोख्त के रहे थे. दरअसल सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत बनी मजार के पीछे फव्वारा के पास में सैफई थाना क्षेत्र के कुम्हावर स्थित मस्जिद के इमाम अकबर अली ने पिस्टल खरीदने के लिए अन्य अभियुक्तों को 61 हजार रुपए दिए थे. लेकिन अन्य अभियुक्तों ने पिस्टल मुहैया नहीं कराई थी.

पिस्टल की जगह तमंचे का सौदा

जिसके बाद इमाम ने थाना सिविल लाइन में 61 हजार रुपए हड़पने की शिकायत थाना सिविल लाइन को दी थी. तभी दोनों पक्षों में पिस्टल की जगह तमंचा पर राजी हो गए और जब वह तमंचा देने के लिए पहुंचे तो मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इमाम समेत 5 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया. जो इमाम अकबर अली,डेविड सोनी,अरविंद,एकलव्य शर्मा,सूरज को गिरफ्तार किया है.

मुरादाबाद का रहने वाला है इमाम

मस्जिद के इमाम जो कि हाल में सैफई थाना क्षेत्र के कुम्हावर में मस्जिद के इमाम है. जो कि मूल रूप से मुरादाबाद वीरपुर बरियार थाना मुद्दापाडे का रहने वाला हैं. जिसने पुलिस को बताया कि उसका गांव वालों से विवाद चल रहा है, और ससुराल वालों से भी विवाद चल रहा है. जिसके चलते उसने पिस्टल मंगवाई थी. वहीं पुलिस ने तमंचा कहां से खरीदा किससे से खरीदा गया है. इसकी जांच पड़ताल पुलिस के द्वारा की जा रही है.