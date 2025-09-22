बचाओ, दरवाजा खोल दो प्लीज... कमरे में बंद कर महिला को सांप से डसाया, बाहर खडे़ हंसते रहे ससुरालवाले
Kanpur News: उत्तर प्रदेश के कानुपर में दहेज लोभियों की दिल दहला देने वाली करतूत सामने आई है. दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर ससुरालियों ने महिला को कमरे में बंद कर कोबरा सांप से डसवाया.  

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Sep 22, 2025, 06:52 PM IST
Kanpur: कानपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां दहेज के लिए ससुरालियों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं. नवविवाहिता को कमरे में बंद कर उस पर कोबरा सांप छोड़ दिया गया. सांप ने महिला को डंस लिया, जबकि ससुरालीजन पास खड़े होकर हंसते रहे. फिलहाल पीड़िता का अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

दहेज के लिए कमरे में बंद कर कोबरा से डसवाया
पूरा मामला कानपुर के कर्नलगंज इलाके का है. जहां 19 मार्च 2021 को रेशम का निकाह शहनवाज से हुआ था. शादी के कुछ ही महीनों बाद ससुराल पक्ष ने दहेज की मांग शुरू कर दी. पहले डेढ़ लाख रुपये कमरे के लिए मांगे गए, जो लड़की के पिता ने किसी तरह पूरे किए. लेकिन इसके बाद मांग बढ़कर 5 लाख तक पहुंच गई. पैसे न मिलने पर 18 सितंबर को रेशम को एक पुराने कमरे में बंद कर दिया गया. देर रात कमरे में छोड़े गए कोबरा ने महिला को डंस लिया. पीड़िता की चीख-पुकार के बीच ससुराल वाले हंसते रहे.

पुलिस ने FIR दर्ज कर शुरू की जांच
रेशम ने मोबाइल से अपने मायके सूचना दी, जिसके बाद उसकी बहन मौके पर पहुंची और उसे अस्पताल में भर्ती कराया. डॉक्टरों के मुताबिक, पीड़िता की हालत गंभीर बनी हुई है. मामले में संयुक्त पुलिस आयुक्त आशुतोष कुमार ने कहा कि पुलिस के संज्ञान में एक ऐसा पहला मामला है जहां परेशान करने के सांप लिए से डसवाया गया. फिलहाल पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है.

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

 

