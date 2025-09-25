Jalaun News: 38 हजार नकली आधार कार्ड, अंडमान निकोबार तक फैलाया जाल, कोलकाता में पकड़ा गया जालौन का 'नटवरलाल'

Jalaun News: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सीआईडी पुलिस ने आधार से जुड़ी बड़े पैमाने की धोखाधड़ी का खुलासा करते हुए जालौन निवासी बीएसएनएल फ्रेंचाइजी धारक धर्मेंद्र सक्सेना को कोलकाता से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. आरोप है कि आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर हजारों फर्जी आधार कार्ड बनाए और संवेदनशील डेटा का दुरुपयोग किया.

धर्मेंद्र के खिलाफ फरवरी 2025 में मिली शिकायत

जानकारी के मुताबिक, अंडमान-निकोबार पुलिस को फरवरी 2025 में शिकायत प्राप्त हुई थी कि जालौन के बापू साहब मोहल्ला निवासी धर्मेंद्र सक्सेना, जो वहां भी बीएसएनएल फ्रेंचाइजी संभाल रहा था, ने आधार नामांकन से जुड़े यूजर क्रेडेंशियल्स और मशीन आईडी का दुरुपयोग किया. जांच में सामने आया कि आरोपी ने अपने सुपरवाइजर मो. साहिल (उन्नाव) और मो. जफर (कानपुर) के साथ मिलकर करीब *38,000 फर्जी आधार नामांकन किए.

संवेदनशील आधार डाटा चुराने का आरोप

पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार, टीम ने रिमोट कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाकर ऑपरेटरों से संवेदनशील आधार डेटा चोरी किया. आशंका है कि यह डेटा क्लोनिंग और अन्य अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल हुआ. इसी आधार पर आरोपी के खिलाफ अंडमान-निकोबार के साइबर क्राइम थाने में भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

धर्मेंद्र ने मार्च 2025 में अग्रिम जमानत के लिए कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया. इसके बाद पुलिस ने उसे दबोचकर पोर्ट ब्लेयर जेल भेज दिया.

धर्मेंद्र की फ्रेंचाइजी तत्काल प्रभाव से बंद

जालौन बीएसएनएल के एजीएम महेश त्रिपाठी ने पुष्टि की कि अंडमान-निकोबार बीएसएनएल विभाग ने धर्मेंद्र की फ्रेंचाइजी तत्काल प्रभाव से बंद कर दी है और उसे तीन साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है. वहीं, उसकी जालौन फ्रेंचाइजी भी जांच के दायरे में है.

जालौन के एसपी डॉ. दुर्गेश कुमार ने बताया कि यह मामला गंभीर धोखाधड़ी से जुड़ा है और अंडमान-निकोबार पुलिस की ओर से मिले पत्र से इसकी पुष्टि हुई है. मामले की जांच सीआईडी टीम द्वारा जारी है और बाकी आरोपियों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है.

ये भी पढ़ें: बचाओ, कोई बचाओ मुझे, बीच सड़क मची चीख पुकार, संभल में स्कूल से लौट रही टीचर पर एसिड अटैक

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !