Jalaun News: जालौन की अनोखी चोरी.. रातों-रात सड़क से गायब हुई इंटरलॉकिंग ईंटें, मदरसे से मिलीं

Jalaun News, जितेन्द्र सोनी: उत्तर प्रदेश के जालौन में अजीबो गरीब चोरी की वारदात हुई. यहां किसी घर या दुकान में चोरी नहीं हुई, बल्कि रातों-रात मोहल्ले में इंटरलॉकिंग सड़क की ईंटों को उखाड़ कर चोर ले गए. इसकी कानों कान खबर नगर पालिका अफसर को नहीं मिली. इस मामले का खुलासा हुआ तो एसडीएम ज्योति सिंह तीन सदस्यीय जांच कमिटी गठित हुई.

मदरसे से बरामद हुई ईंटें

जांच टीम ने अंजुमन इस्लामिया मदरसे के परिसर से उखाड़ी गई इंटरलॉकिंग की ईंटों को बरामद किया है. यह मामला कोंच नगर पालिका क्षेत्र की मोहल्ला आजाद नगर वार्ड नंबर 20 का है. यहां सड़क से उखाड़ी गईं इंटरलॉकिंग ईंटें बुधवार शाम को एक मदरसे से बरामद हुई. फिलहाल ईंटों को पालिका परिसर में रखवाया गया है.

ईंटों को उखाड़कर ले गए चोर

इस मामले में नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी मोनिका उमराव ने रिपोर्ट दर्ज करवाने की बात कही है. इंटरलॉकिंग ईंटें गायब होने के मामले में एसडीएम ने तीन सदस्यीय जांच टीम गठित कर दी थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2021 में साढ़े चार लाख की लागत से इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण हुआ था. हफ्तेभर पहले सड़क की सभी ईंटों को चोर उखाड़कर ले गए.

जांच के बाद होगी सख्त कार्रवाई

जब जांच टीम ने मौके पर पहुंची तो पालिका कर्मचारियों को बुलाकर ट्रैक्टर से ईंटें भरवाकर नगर पालिका के गोदाम में रखवा दी है. जल्द ही उच्चाधिकारियों से बात कर रिपोर्ट दर्ज करवाई जाएगी. पुलिस का कहना है कि इलाके के सीसीटीवी कैमरे को खंगाल जांच की जा रही है. जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी.

