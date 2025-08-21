Jalaun News: जालौन की अनोखी चोरी.. रातों-रात सड़क से गायब हुई इंटरलॉकिंग ईंटें, मदरसे से मिलीं
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2890681
Zee UP-UttarakhandUP Crime

Jalaun News: जालौन की अनोखी चोरी.. रातों-रात सड़क से गायब हुई इंटरलॉकिंग ईंटें, मदरसे से मिलीं

Jalaun Crime News: जालौन से एक अजीबो गरीब चोरी की घटना सामने आई है. यहां किसी घर या दुकान में चोरी नहीं हुई, बल्कि रातों-रात मोहल्ले में डाली गई इंटरलॉकिंग सड़क की ईंटों को उखाड़ कर चोर ले गए. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Aug 21, 2025, 02:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Jalaun News
Jalaun News

Jalaun News, जितेन्द्र सोनी: उत्तर प्रदेश के जालौन में अजीबो गरीब चोरी की वारदात हुई. यहां किसी घर या दुकान में चोरी नहीं हुई, बल्कि रातों-रात मोहल्ले में इंटरलॉकिंग सड़क की ईंटों को उखाड़ कर चोर ले गए. इसकी कानों कान खबर नगर पालिका अफसर को नहीं मिली. इस मामले का खुलासा हुआ तो एसडीएम ज्योति सिंह तीन सदस्यीय जांच कमिटी गठित हुई.

मदरसे से बरामद हुई ईंटें
जांच टीम ने अंजुमन इस्लामिया मदरसे के परिसर से उखाड़ी गई इंटरलॉकिंग की ईंटों को बरामद किया है. यह मामला कोंच नगर पालिका क्षेत्र की मोहल्ला आजाद नगर वार्ड नंबर 20 का है. यहां सड़क से उखाड़ी गईं इंटरलॉकिंग ईंटें बुधवार शाम को एक मदरसे से बरामद हुई. फिलहाल ईंटों को पालिका परिसर में रखवाया गया है.

ईंटों को उखाड़कर ले गए चोर
इस मामले में नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी मोनिका उमराव ने रिपोर्ट दर्ज करवाने की बात कही है. इंटरलॉकिंग ईंटें गायब होने के मामले में एसडीएम ने तीन सदस्यीय जांच टीम गठित कर दी थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2021 में साढ़े चार लाख की लागत से इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण हुआ था. हफ्तेभर पहले सड़क की सभी ईंटों को चोर उखाड़कर ले गए.

जांच के बाद होगी सख्त कार्रवाई
जब जांच टीम ने मौके पर पहुंची तो पालिका कर्मचारियों को बुलाकर ट्रैक्टर से ईंटें भरवाकर नगर पालिका के गोदाम में रखवा दी है. जल्द ही उच्चाधिकारियों से बात कर रिपोर्ट दर्ज करवाई जाएगी. पुलिस का कहना है कि इलाके के सीसीटीवी कैमरे को खंगाल जांच की जा रही है. जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी. 

यह भी पढ़ें: Saharanpur News: पति से हुआ झगड़ा, तो घर छोड़ गई बीवी, फिर दो लोगों ने 50 हजार में बेच डाला

TAGS

Interlock bricks uprootedjalaun newsjalaun police

Trending news

prayagraj news
एलिवेटेड होंगे न्यू छिवकी व न्यू संगम स्टेशन! इन 2 नए स्टेशन के सर्वे को मिली मंजूरी
iit kanpur news
एसी-कूलर की छुट्टी! IIT कानपुर ने इजाद की सुपर कूल शीट, 10-12 डिग्री कम करेगी तापमान
Keshav Prasad Maurya
..तो अब अलीगढ़ का बदलेगा नाम? डिप्टी सीएम ने कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर कही बात
Interlock bricks uprooted
जालौन की अनोखी चोरी.. रातों-रात सड़क से गायब हुई इंटरलॉकिंग ईंटें, मदरसे से मिलीं
Santkabir nagar News
हाथ में शंख, गंदे पानी से स्नान… गड्ढों में तब्दील सड़क पर संतकबीरनगर में प्रदर्शन
Sitapur news
सीतापुर में प्राइमरी स्कूलों के विलय पर हाईकोर्ट की रोक, बच्चों को मिली राहत
Rampur News
पति-पत्नी के झगड़े में मचा खूनी तांडव! ससुर को दामाद ने गोली मारकर उतारा मौत के घाट
Varanasi News
दिनदहाड़े गोलीकांड से दहला वाराणसी, प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या
husband wife fight
पति से हुआ झगड़ा, तो घर छोड़ गई बीवी, फिर दो लोगों ने 50 हजार में बेच डाला
kashipur news
थप्पड़ के बदले मारी गोली, भरी क्लास में 9वीं के छात्र ने टीचर पर झोंका फायर
;