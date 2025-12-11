Barabanki News: Youtube Video देख बना डॉक्टर, नशे में ऑपरेशन कर काट डाली आंत समेत कई नसें, महिला की तड़प-तड़प कर मौत

Barabanki News: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां झोलाछाप डॉक्टरों की लापरवाही से एक महिला की तड़प-तड़प कर मौत हो गई. बताया जा रहा है कि कोठी कस्बे में अवैध रूप से श्रीदामोदर औषधालय चल रहा है. जहां एक कथित डॉक्टर ने यूट्यूब वीडियो देखकर पथरी निकालने के लिए ऑपरेशन कर दिया.

क्या है ये पूरा मामला?

अनुभव की कमी और नशे की हालत में ऑपरेशन करने की वजह से महिला की हालत बिगड़ती गई और उसकी मौत हो गई. इस घटना के बाद क्लिनिक के संचालक ताला लगाकर फरार हो गए. जानकारी के मुताबिक, डफरापुर के फतेह बहादुर रावत की 38 वर्षीय पत्नी मुनिश्रा देवी पेट दर्द से परेशान थीं. 5 दिसंबर को परिजन उन्हें श्रीदामोदर औषधालय लेकर गए.

यहां क्लिनिक संचालक ज्ञान प्रकाश मिश्रा ने बिना किसी जांच के उन्हें पथरी होने की बात बताई. फिर 25,000 रुपये में ऑपरेशन का प्रस्ताव दिया. बातचीत के बाद 20,000 रुपये में सौदा तय हुआ.

परिजनों ने लगाए संगीन आरोप

मृतका के परिजनों का कहना है कि पैसा लेने के बाद ज्ञान प्रकाश शराब के नशे में ही यूट्यूब पर वीडियो देखकर ऑपरेशन करने लगा. न तो उसके पास मेडिकल डिग्री थी और न ही किसी तरह की सर्जरी का अनुभव. नशे में किए गए इस ऑपरेशन के दौरान उसने पथरी तो निकाली नहीं, उल्टा महिला के आमाशय, छोटी आंत, खाने की नली और कई नसें तक काट दी. इससे महिला की हालत गंभीर हो गई. अगले ही दिन शाम को लगातार दर्द से तड़प रही मुनिश्रा की अस्पताल में ही मौत हो गई.

आरोपियों की तलाश में पुलिस

जैसे ही उसकी मौत हुई, ज्ञान प्रकाश और उसका परिवार क्लिनिक में ताला लगाकर भाग निकले. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी. डॉक्टर्स के पैनल से शव का पोस्टमार्टम कराया गया. 9 दिसंबर को पीड़ित पति ने ज्ञान प्रकाश मिश्रा और विवेक मिश्रा के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या और एससी/एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज कराया है.

फिलहाल अस्पताल पर नोटिस चस्पा कर एसीएमओ और सीएचसी प्रभारी ने एक हफ्ते में जवाब मांगा है. वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है.

