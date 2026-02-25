अच्छा मुझसे शादी नहीं करेगी... एकतरफा प्यार में पागल प्रेमी ने छात्रा पर किया हमला, बांके से किया लहूलुहान

Hardoi News: उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक तरफा प्यार में पागल एक युवक ने 12वीं की परीक्षा देकर घर लौट रही छात्रा पर बांके से हमला कर उसे बुरी तरह से लहूलुहान कर दिया. छात्रा ने युवक से शादी करने से इनकार कर दिया था.
Trending Photos
आशीष द्विवेदी/हरदोई: हरदोई में एकतरफा प्यार का पागलपन वहशीपन में बदल गया. इंटरमीडिएट की परीक्षा देकर घर लौट रही छात्रा पर शादी से इनकार करने से बौखलाए युवक ने दिनदहाड़े बांके से जानलेवा हमला कर दिया. छात्रा अपनी सहेली के साथ बाइक से घर जा रही थी, तभी बीच रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे आरोपी ने सिर पर ताबड़तोड़ वार कर उसे लहूलुहान कर दिया और मौके से फरार हो गया. गंभीर हालत में छात्रा को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है.
क्या है पूरा मामला
लोनार थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 18 वर्षीय छात्रा बुधवार 25 फरवरी को इंटरमीडिएट की परीक्षा देने कॉलेज गई थी. वो सहेली के साथ बाइक चलाकर वापस लौट रही थी.
परिजनों के मुताबिक कोतवाली क्षेत्र के असलापुर गांव का रहने वाला पंकज, लंबे समय से छात्रा पर शादी का दबाव बना रहा था. छात्रा के इनकार के बाद वह लगातार उसका पीछा कर रहा था. परिवार का आरोप है कि सोमवार को थाना कोतवाली लोनार में लिखित शिकायत दी गई थी, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया. अब सवाल उठ रहे हैं कि अगर समय रहते कार्रवाई होती तो क्या यह हमला रोका जा सकता था?
प्राप्त जानकारी के अनुसार छात्रा लोनार कोतवाली क्षेत्र के नेवादा की रहने वाली है. और नारायण बालिका इंटर कॉलेज में पढ़ती थी. बुधवार को वह सामाजिक विज्ञान का पेपर देकर अपने घर लौट रही थी, तभी घात लगाकर बैठे युवक ने उस पर पीछा से हमला कर दिया.
हमले के बाद हरकत में आई पुलिस
हमले के बाद पुलिस हरकत में आई और अस्पताल पहुंचकर पीड़िता के बयान लिए हैं. पुलिस अब आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दबिश देने का दावा कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पूर्व में दी गई शिकायत पर कार्रवाई न होने के आरोपों की भी जांच की जाएगी. फिलहाल यह घटना जिले में महिला सुरक्षा और पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल बनकर खड़ी है.
ये भी पढ़ें: विषकन्या है क्या! हत्या की आरोपी लड़की शादीशुदा लड़के के साथ फरार, कब्रिस्तान में मिला था प्रेमी का शव
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.