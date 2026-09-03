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दोपहर में चाकूबाजी, शाम को गोलीबारी....कानपुर में पुरानी रंजिश में युवक को दौड़ाकर मारी गोली

Kanpur Murder: कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के वाज़िदपुर के मजरा चिन्तापुरवा गांव में युवक की गोली मारकर हत्या के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. वारदात से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Sep 03, 2026, 07:26 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 07:29 AM IST
दोपहर में चाकूबाजी, शाम को गोलीबारी....कानपुर में पुरानी रंजिश में युवक को दौड़ाकर मारी गोली
Image Credit: kanpur news (प्रतीकात्मक फोटो)

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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