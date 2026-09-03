दोपहर में चाकूबाजी, शाम को गोलीबारी....कानपुर में पुरानी रंजिश में युवक को दौड़ाकर मारी गोली

प्रवीण पांडे/कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बाजिदपुर गांव में बेखौफ बदमाशों ने पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की गांव में ही दौड़ाकर गोली मारकर हत्या कर दी. घटना के बाद इलाके में भारी तनाव और परिजनों में कोहराम मच गया. मृतक की पहचान गिरजा शंकर (पुत्र शिव कुमार) के रूप में हुई है. गोली कांड के पहले दोपहर में मृतक के दो भाइयों पर आरोपियों ने चाकू से हमला किया था. परिजनों का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही के चलते यह वारदात हुई. अगर दोपहर में हुई चाकूबाजी की घटना पर पुलिस ने समय रहते एक्शन लिया होता, तो गिरजा शंकर की जान बचाई जा सकती थी. दो आरोपियों को हिरासत में लिया गया है.