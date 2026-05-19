सोनू सूद-जया किशोरी से जुड़कर बनाता था रसूख, कानपुर से चला रहा था फर्जी डिग्री का खेल;12वीं पास 'डॉक्टरेट' गिरफ्तार

Kanpur: उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस ने फर्जी मार्कशीट और नकली डिग्री बनाने वाले एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. इस मामले में पुलिस ने गिरोह के सरगना मनीष कुमार और उसके साथी अर्जुन यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. जांच में सामने आया है कि यह गैंग देशभर में नकली शैक्षणिक दस्तावेज तैयार कर सप्लाई करता था और इसके तार कई राज्यों तक जुड़े हुए हैं.

सेलिब्रिटीज के साथ फोटो खिंचवाकर बनाया रसूख!

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी खुद को बड़ा समाजसेवी और अंतरराष्ट्रीय अवॉर्ड आयोजक बताकर लोगों के बीच अपनी अलग पहचान बना चुका था. वह बड़े-बड़े होटल और इवेंट्स में कार्यक्रम आयोजित कर सेलिब्रिटीज के साथ तस्वीरें खिंचवाता था, ताकि कोई उस पर शक न करें.

12वीं पास युवक बना ‘डॉक्टर मनीष कुमार’

पुलिस के मुताबिक मनीष कुमार मूल रूप से राजस्थान के सीकर जिले का रहने वाला है. उसकी पढ़ाई सिर्फ इंटरमीडिएट तक हुई थी. बाद में वह डेंटिस्ट बनने का सपना लेकर बेंगलुरु पहुंचा, लेकिन परीक्षा में असफल हो गया. इसके बाद उसने कथित तौर पर चेन्नई की एक फर्जी संस्था से नकली डॉक्टरेट हासिल की और अपने नाम के आगे “डॉक्टर” लगाना शुरू कर दिया.

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जांच में पता चला कि मनीष बाद में बिहार और फिर हैदराबाद चला गया, जहां उसने कॉल सेंटर और कंपनी संचालन की आड़ में अपना नेटवर्क खड़ा किया. यहीं से वह पूरे देश में नकली डिग्री और सर्टिफिकेट सप्लाई करने लगा.

अवॉर्ड शो के जरिए बनाता था हाई प्रोफाइल पहचान

मनीष ने 'ग्लोबल बुक ऑफ एक्सीलेंस अवॉर्ड यूके लंदन' नाम से कई भव्य कार्यक्रम आयोजित किए. मुंबई, पुणे, गोवा और बेंगलुरु जैसे शहरों में हुए इन आयोजनों में कई चर्चित हस्तियों को सम्मानित किया गया.

आरोप है कि उसने अभिनेता सोनू सूद, टीवी अभिनेत्री हिना खान, अभिनेता करन मेहराऔर कथावाचक जय किशोरी समेत कई चर्चित चेहरों को सम्मानित कर अपनी विश्वसनीयता बढ़ाई. पुलिस का कहना है कि इन तस्वीरों और आयोजनों का इस्तेमाल वह लोगों को प्रभावित करने और अपने नेटवर्क को मजबूत करने में करता था.

व्हाट्सएप पर होती थी डिग्री की डील

पुलिस जांच में सामने आया है कि यह पूरा खेल सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए संचालित होता था. लोगों से ऑनलाइन डिटेल ली जाती थी और फिर नकली मार्कशीट, डिग्री और माइग्रेशन सर्टिफिकेट तैयार कर भेज दिए जाते थे.

गिरोह पर आरोप है कि वह कुमाऊं यूनिवर्सिटी, गढ़वाल यूनिवर्सिटी, तेलंगाना यूनिवर्सिटी और लिंग्या यूनिवर्सिटी जैसी संस्थाओं के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर रहा था. इनमें बीटेक, एमटेक, बीफार्मा, डीफार्मा, एलएलबी समेत कई प्रोफेशनल कोर्स की डिग्रियां शामिल थीं.

बताया जा रहा है कि हर फर्जी डिग्री के बदले 15 हजार से 90 हजार रुपये तक वसूले जाते थे.

1000 से ज्यादा नकली डिग्रियां बरामद

इस साल फरवरी में कानपुर पुलिस ने शहर में छापा मारकर 1000 से ज्यादा नकली डिग्रियां और मार्कशीट बरामद की थीं. उसी जांच के दौरान मनीष कुमार का नाम सामने आया. पुलिस दबिश के बाद वह दुबई भाग गया था, लेकिन मार्च में भारत लौटने के बाद लगातार शहर बदलकर छिपता रहा. आखिरकार एसआईटी ने जाल बिछाकर उसे कानपुर के यशोदा नगर इलाके से गिरफ्तार कर लिया.

फर्जी वेबसाइट से होता था ऑनलाइन वेरिफिकेशन

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि गिरोह ने ऐसी वेबसाइट तैयार कर रखी थी, जहां ये नकली डिग्रियां ऑनलाइन सत्यापित भी दिखाई देती थीं. आरोपियों के खातों में लाखों रुपये के ट्रांजेक्शन मिले हैं. पुलिस के मुताबिक, मनीष और उसके नेटवर्क से जुड़े लोगों के खातों में 16 लाख रुपये से ज्यादा का लेन-देन सामने आया है.

इसके अलावा आरोपी अर्जुन यादव पर भी स्पेशल बच्चों के नाम पर फर्जी संस्थान चलाकर धोखाधड़ी करने का आरोप है. पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है.

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