/कानपुर में साइबर ठगी के अड्डे पर बड़ा छापा: जाजमऊ में फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश, लैपटॉप और मोबाइल बरामद

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कानपुर/प्रवीण पांडे: कानपुर के जाजमऊ थाना क्षेत्र में संचालित एक कॉल सेंटर पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी की. क्राइम ब्रांच और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने सोमवार देर रात कॉल सेंटर में पहुंचकर जांच की और मौके से कई लैपटॉप, मोबाइल फोन तथा अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं.पुलिस को इस कॉल सेंटर के जरिए बड़े स्तर पर साइबर ठगी और धोखाधड़ी चलाए जाने की गुप्त सूचना मिली थी.
हिरासत में कई लोग, पूछताछ जारी
पुलिस ने कॉल सेंटर में काम कर रहे कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में साइबर ठगी से जुड़े नेटवर्क की आशंका जताई जा रही है. अधिकारियों का मानना है कि कॉल सेंटर के जरिए लोगों को निशाना बनाकर ऑनलाइन ठगी की गतिविधियां संचालित की जा सकती थीं.
अंतरराज्यीय कनेक्शन की जांच
पुलिस अब हिरासत में लिए गए लोगों से सर्वर डेटा, बैंक खातों की जानकारी और उनके पूरे नेटवर्क का लिंक खंगाल रही है.
फिलहाल बरामद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और दस्तावेजों की जांच की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि कॉल सेंटर से किस प्रकार की गतिविधियां संचालित हो रही थीं और इसके तार किन-किन लोगों से जुड़े हैं. मामले में कई लोगों के साथ हुई साइबर ठगी का खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार जांच पूरी होने के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. छापेमारी के बाद क्षेत्र में हड़कंप का माहौल है.
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