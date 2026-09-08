/कानपुर में साइबर ठगी के अड्डे पर बड़ा छापा: जाजमऊ में फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश, लैपटॉप और मोबाइल बरामद

फिलहाल बरामद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और दस्तावेजों की जांच की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि कॉल सेंटर से किस प्रकार की गतिविधियां संचालित हो रही थीं और इसके तार किन-किन लोगों से जुड़े हैं. मामले में कई लोगों के साथ हुई साइबर ठगी का खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार जांच पूरी होने के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. छापेमारी के बाद क्षेत्र में हड़कंप का माहौल है.