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कानपुर में साइबर ठगी के अड्डे पर बड़ा छापा: जाजमऊ में फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश, लैपटॉप और मोबाइल बरामद

Kanpur News: जाजमऊ थाना क्षेत्र में चल रहे एक कॉल सेंटर पर क्राइम ब्रांच और साइबर क्राइम सेल की संयुक्त टीम ने अचानक धावा बोल दिया. पुलिस की इस बड़ी छापेमारी में भारी मात्रा में लैपटॉप, स्मार्टफोन्स और संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुए हैं. कॉल सेंटर में काम करने वाले कई कर्मचारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Sep 08, 2026, 06:42 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 06:42 AM IST
कानपुर में साइबर ठगी के अड्डे पर बड़ा छापा: जाजमऊ में फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश, लैपटॉप और मोबाइल बरामद
Image Credit: kanpur news

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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