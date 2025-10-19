एक करोड़ रुपये इन खातों में डाल दो... 12वीं पास व्हाट्सएप पर बना कंपनी बॉस, ठगी का खुलासा हुआ तो पुलिस भी हैरान

Praveen Pandey/Kanpur: व्हाट्सएप पर किसी फिल्म स्टार, मॉडल की तस्वीर लगाकर भ्रमित करने वाले आपको खूब मिले होंगे. लेकिन उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक बारहवीं पास ने अपनी जगह कंपनी के निदेशक की फोटो लगाकर फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाया और एक करोड़ 6 लाख रुपये की ठगी को अंजाम दे दिया. कानपुर पुलिस की साइबर क्राइम टीम ने आरोपी को मध्य प्रदेश के मंदसौर से गिरफ्तार किया है. पुलिस अब आरोपी के साथियों की तलाश और ठगी की रकम की रिकवरी में जुटी हुई है.

कैसे की एक करोड़ से ज्यादा की ठगी

कानपुर मे इस सनसनीखेज साइबर ठगी ने सभी को चौंका दिया. दरअसल, एस.एन.डी. साल्वेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अकाउंटेंट के रूप में कार्यरत गजेन्द्र सिंह राठौर को कंपनी निदेशक के नाम से एक फर्जी व्हाट्सएप मैसेज मिला. निदेशक की तस्वीर लगी होने के कारण अकाउंटेंट भ्रमित हो गया और आरोपी के निर्देश पर अलग-अलग बैंक खातों में एक करोड़ छह लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए. जब असली निदेशक को मामले की जानकारी हुई, तो खुलासा हुआ कि यह एक साइबर फ्रॉड था.

ऐसे पकड़ा गया एक करोड़ की ठगी करने वाला

इस ठगी को लेकर शिकायत दर्ज होते ही पुलिस कमिश्नरेट ने त्वरित कार्रवाई की और साइबर क्राइम थाना में विशेष टीम गठित की गई. तकनीकी विश्लेषण और बैंक ट्रेल की मदद से टीम ने ठग का लोकेशन ट्रेस कर मध्य प्रदेश के मंदसौर से आरोपी राजेन्द्र शर्मा को गिरफ्तार कर लिया.

पकड़े गए आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह आर्थिक संकट और बेटी की शादी के लिए कर्ज में डूबा था,जिसके चलते उसने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर इस ठगी की योजना बनाई. पुलिस अब आरोपी के नेटवर्क में जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है,साथ ही ठगी की रकम की रिकवरी के लिए बैंक और तकनीकी एजेंसियों की मदद ली जा रही है. वहीं, पुलिस आयुक्त ने इस बड़ी सफलता पर साइबर क्राइम टीम को ₹25,000 का इनाम देने की घोषणा की है.

बताया जा रहा है कि ठगी करने का आरोपी राजेंद्र शर्मा सिर्फ 12वीं पास है लेकिन व्हाट्सएप पर कंपनी का निदेशक बन उसने एक करोड़ से ज्यादी की ठगी के अंजाम दिया.

