/258 कॉल, नया सिम और 20 लाख का कर्ज...22 जुलाई से बंद मिला घर का CCTV! विनीत मीनोचा हत्याकांड में बेटा गिरफ्तार

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प्रवीण पांडे/कानपुर: शहर के चर्चित दवा कारोबारी विनीत मीनोचा हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए विनीत मीनोचा के बेटे सुब्रत को गिरफ्तार कर लिया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने खुद आरोपियों से गहन पूछताछ की है. फिलहाल पुलिस सुब्रत, शालू और विशाल को रिमांड पर लेकर आमने-सामने बिठाकर पूछताछ कर रही है.
22 जुलाई से बंद मिला घर का CCTV
जांच के दौरान पुलिस को सुब्रत के घर का सीसीटीवी कैमरा 22 जुलाई से बंद मिला है, जिससे साजिश के गहरे होने की आशंका बढ़ गई है. इसके अलावा, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स (CDR) की जांच में खुलासा हुआ है कि विशाल और सुब्रत के बीच 258 बार बातचीत हुई थी. इतना ही नहीं, एक नए सिम कार्ड से भी सुब्रत को 5 कॉल किए गए थे, जिनकी कड़ियां पुलिस जोड़ रही है.
20 लाख से ज्यादा के कर्ज की जांच
पुलिस की शुरुआती जांच में आर्थिक तंगी और कर्ज का एंगल भी सामने आया है. सुब्रत पर 20 लाख रुपये से अधिक का कर्ज होने की बात सामने आई है, जिसकी जांच की जा रही है. पुलिस अब हत्या वाली रात सभी आरोपियों की मूवमेंट की सटीक टाइमलाइन खंगाल रही है.
बेटे ने नहीं कबूला जुर्म, डिजिटल सबूतों पर टिकी जांच
यद्यपि सुब्रत ने अभी तक हत्या की बात कबूल नहीं की है, लेकिन पुलिस सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल्स और आर्थिक दबाव जैसे मजबूत साक्ष्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है. कल्यानपुर थाना पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया जाएगा.
क्या हुआ था?
5 सितंबर रात कल्याणपुर के रतन ऑर्बिट अपार्टमेंट में 63 साल के दवा कारोबारी विनीत मीनोचा की उनके ही फ्लैट में 26 बार चाकू गोदकर हत्या कर दी गई थी. वारदात के समय बेटा सुब्रत और बहू शालू पार्टी में थे, लौटने पर लाश मिली.
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