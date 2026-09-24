/258 कॉल, नया सिम और 20 लाख का कर्ज...22 जुलाई से बंद मिला घर का CCTV! विनीत मीनोचा हत्याकांड में बेटा गिरफ्तार

22 जुलाई से बंद मिला घर का CCTV

जांच के दौरान पुलिस को सुब्रत के घर का सीसीटीवी कैमरा 22 जुलाई से बंद मिला है, जिससे साजिश के गहरे होने की आशंका बढ़ गई है. इसके अलावा, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स (CDR) की जांच में खुलासा हुआ है कि विशाल और सुब्रत के बीच 258 बार बातचीत हुई थी. इतना ही नहीं, एक नए सिम कार्ड से भी सुब्रत को 5 कॉल किए गए थे, जिनकी कड़ियां पुलिस जोड़ रही है.