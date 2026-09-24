Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /UP Crime
  • /258 कॉल, नया सिम और 20 लाख का कर्ज...22 जुलाई से बंद मिला घर का CCTV! विनीत मीनोचा हत्याकांड में बेटा गिरफ्तार

258 कॉल, नया सिम और 20 लाख का कर्ज...22 जुलाई से बंद मिला घर का CCTV! विनीत मीनोचा हत्याकांड में बेटा गिरफ्तार

Vineet Minocha Murder Case Kanpur: करोड़पति दवा कारोबारी विनीत मिनोचा हत्याकांड में नया मोड आ गया. बहू शालू (32) के बाद पुलिस ने बेटे सुब्रत (35) को भी बुधवार देर रात गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने सुब्रत की गिरफ्तारी हत्यारोपी नौकर विशाल के बयान पर की.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Sep 24, 2026, 01:30 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 01:41 PM IST
258 कॉल, नया सिम और 20 लाख का कर्ज...22 जुलाई से बंद मिला घर का CCTV! विनीत मीनोचा हत्याकांड में बेटा गिरफ्तार
Image Credit: kanpur news

About the Author

Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
258 कॉल, नया सिम और 20 लाख का कर्ज...कारोबारी हत्याकांड में बेटा सुब्रत गिरफ्तार
2
3
4
5