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कौशांबी में रिश्ते का खून! नशेड़ी बेटे ने सोते वक्त पिता पर तड़ातड़ बरसाए डंडे; अस्पताल में मौत

Kaushambi News: कौशांबी में एक बेटे ने अपने ही पिता को मौत की नींद सुला दिया. बताया जा रहा है कि कलयुगी बेटे ने पिता के सोते वक्त लाठी से हमला कर दिया. जिससे पिता गंभीर रूप से घायल हो गया. मां शोर मचाने लगी तो आरोपी बेटा मौके से फरार हो गया. आनन-फानन में घायल को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

Written ByPooja Singh
Published: Jun 14, 2026, 12:24 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 12:24 PM IST
कौशांबी में रिश्ते का खून! नशेड़ी बेटे ने सोते वक्त पिता पर तड़ातड़ बरसाए डंडे; अस्पताल में मौत
Image Credit: Kaushambi News

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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