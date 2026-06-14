क्या है ये पूरा मामला?

यह मामला कोखराज थाना क्षेत्र के रामपुर सुहेला गांव का है. गांव निवासी 45 वर्षीय सुरेश कुमार खेती-किसानी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे. बताया जा रहा है कि उनका अपने बेटे राजू के साथ काफी समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था. मृतक की पत्नी सोमिया देवी का कहना है कि 8 जून की रात आरोपी बेटा राजू नशे की हालत में घर पहुंचा. उस समय सुरेश कुमार घर में सो रहे थे. आरोप है कि इसी दौरान राजू ने डंडा उठाकर अपने पिता पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. उसने सिर समेत शरीर के कई हिस्सों पर वार किए, जिससे सुरेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए.