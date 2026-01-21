कौशांबी में फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर ठगी, तरीका जान पुलिसवाले भी रह गए हैरान, 3 आरोपी दबोचे गए

Kaushambi News/अली मुक्तेदा: कौशांबी पुलिस ने फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर अवैध वसूली करने वाले तीन शातिर युवकों को गिरफ्तार किया है. आरोपी खुद को थाने का एसओ बताकर पीड़ितों से पैसे ऐंठते थे. पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर पूरे गिरोह का खुलासा किया है.

सैनी थाना क्षेत्र का मामला

मामला सैनी थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर बताया कि उसकी बेटी घर से चली गई थी, जिस संबंध में उसने मुकदमा दर्ज कराया था. इसी दौरान एक युवक ने खुद को राजीव यादव, एसओ बताते हुए पीड़ित को फोन किया और कहा कि लड़की की बरामदगी के लिए कार्रवाई की जा रही है. इसके एवज में आरोपी ने 50 हजार रुपये की मांग की, जिस पर पीड़ित ने पैसे भेज दिए.

पीड़ित ने की शिकायत, आरोपी गिरफ्तार

बाद में पीड़ित को जब सच्चाई पता चली कि सैनी थाने में इस नाम का कोई अधिकारी नहीं है, तो उसने पुलिस से शिकायत की. तहरीर के आधार पर सैनी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने झांसी जनपद के कटेरा गांव निवासी तीन आरोपियों, दीपेंद्र यादव, प्रदीप कुमार और अजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया.

क्या बोले एसपी?

एसपी ने बताया कि कटेरा गांव के अधिकांश युवक इसी तरह की ठगी में लिप्त हैं. नेटवर्क की दिक्कत होने पर आरोपी पहाड़ी इलाके में चढ़कर कॉल करते थे. आरोपियों के कब्जे से 5 एंड्रॉयड मोबाइल, 1 एप्पल आईफोन, 3 एटीएम कार्ड, 11 आधार कार्ड और 8 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं. फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर ठगी करने वाले इस गिरोह के पकड़े जाने के बाद पुलिस अन्य पीड़ितों की तलाश में जुट गई है.

ऐसे देते थे ठगी को अंजाम

आरोपी यूपी कॉप एप से एफआईआर निकालकर खुद को पुलिस अधिकारी बताकर पीड़ितों को फोन करते थे. एफआईआर में मोबाइल नंबर नहीं होने पर पंचायती राज यूपी इन एप से प्रधान का नंबर निकालते थे और पीड़ित की जानकारी जुटाते थे. शक न हो इसके लिए बातचीत के दौरान सायरन की आवाज भी बजाते थे.

डीएम बनने का झांसा देकर प्रेमिका से 71.50 लाख की ठगी, फर्जी जॉइनिंग लेटर दिखाकर दिया धोखा

