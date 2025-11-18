Advertisement
जिंदा शख्स को सरकारी रिकॉर्ड में दिखाया मरा, फिर हड़पी जमीनें; कौशांबी में चौंकाने वाला खेल

Kaushambi News: कौशांबी से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक जिंदा शख्स को सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया है. अब पीड़ित शख्स न्याय के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं. वह पीएम मोदी और सीएम योगी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर गुहार लगा रहे हैं. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Nov 18, 2025, 10:58 AM IST
Kaushambi News: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक जिंदा शख्स को सरकारी रिकॉर्ड में मृत दिखाया गया है. मीडिया से बात करते वक्त अशोक कुमार प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर न्याय की गुहार लगाने लगे. उनका कहना है कि अब आपका ही सहारा है, इंसाफ दिलाइए सरकार.

सरकारी दफ्तरों का लगा रहे चक्कर
यह मामला सिराथू तहसील क्षेत्र के जवई पड़री गांव का है. जहां अशोक कुमार इन दिनों अपने जिंदा होने का सबूत लेकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं. अशोक का कहना है कि उनके पिता सूरज बली की मौत 1991 में हुई थी, जिसके बाद पुश्तैनी संपत्ति उनके नाम दर्ज हुई, लेकिन इसी दौरान जान का खतरा महसूस होने पर वह ननिहाल चले गए. इसी बीच उनकी बुआ शिवदेवी ने राजस्व अभिलेखों में हेरफेर कर उन्हें मृत घोषित करा दिया. 

अशोक ने लगाए संगीन आरोप
अशोक का आरोप है कि उनकी पूरी जमीन फुलवसी के नाम चढ़वा दी गई. बाद में वह जमीन बेच भी दी गई. जब उन्हें जानकारी मिली तो उन्होंने आपत्ति दर्ज करानी चाही तो खुलासा हुआ कि सरकारी रिकॉर्ड में तो वह मृत घोषित हैं. इसके बाद से अशोक तहसील से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, कार्रवाई नहीं.

दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग
यह मामला सिर्फ एक शख्स को मृत दिखाने का नहीं, बल्कि सिस्टम की लापरवाही और रिकॉर्ड में हेरफेर जैसे गंभीर सवाल भी खड़े करता है. जिंदा अशोक कुमार अब कागजों में भी जिंदा होने की लड़ाई लड़ रहे हैं. उनका कहना है कि प्रशासन निष्पक्ष जांच करें और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो. ताकि, उन्हें न्याय मिल सके.

