Kaushambi News: लव मैरिज बनी मौत! दवा लेने निकले युवक का बेरहमी से मर्डर, हत्याकांड से दहला इलाका
Kaushambi News: लव मैरिज बनी मौत! दवा लेने निकले युवक का बेरहमी से मर्डर, हत्याकांड से दहला इलाका

Kaushambi News: यूपी के कौशांबी जिले में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई. मर्डर की वजह प्रेम विवाह बताया जा रहा है. हमलावरों ने युवक को बंद पड़े घर में ले जाकर धारदार हथियार से हमला कर हत्याकांड को अंजाम दिया.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 20, 2025, 03:14 PM IST
Kaushambi News
Kaushambi News

कौशांबी/अली मुक्तेदा: यूपी के कौशांबी जिले में प्रेम विवाह करने वाले एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई. हमलावरों ने युवक को बंद पड़े घर में ले जाकर धारदार हथियार से हमला कर हत्याकांड को अंजाम दिया. सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. नाराज़ परिजनों ने थाने के सामने सड़क पर चक्का जाम किया, हालांकि डीएम, एसपी के समझाने पर जाम समाप्त कर दिया.

क्या है पूरा मामला?
चरवा थाना क्षेत्र के रतगहा गांव में मंगलवार देर रात एक सनसनीखेज वारदात हुई. बताया जा रहा है कि 20 वर्षीय अंकुल पुत्र राकेश गांव में ही दवा लेने के लिए निकला था. तभी लड़की के घर वालों ने उसे पकड़ लिया और एक बंद पड़े घर में ले जाकर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. गंभीर हालत में उसे पुलिस ने चायल सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

मौके से फरार हुए आरोपी
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आलाधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वही वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. युवक की हत्या से परिवार में कोहराम मचा है. घटना को देखते हुए भारी पुलिस फ़ोर्स गाँव मे तैनात की गई है.

हत्या की क्या वजह?
बताया जा रहा है कि मृतक ने 5 माह पहले गाँव की रहने वाली एक लड़की से भाग कर मंदिर में शादी की थी, इससे नाराज लड़की के घर वालो ने इस घटना को अंजाम दिया है. वही नाराज़ परिजनों ने सड़क जाम कर पुलिस प्रशासन से इंसाफ मंगा, पुलिस के आला अधिकारियों के आश्वासन पर चक्का जाम समाप्त कर दिया गया.

