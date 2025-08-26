Kaushambi News: तीज की रात जहर का वार, कौशांबी में पति अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा
Kaushambi News: तीज की रात जहर का वार, कौशांबी में पति अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा

Kaushambi News: करारी थाना क्षेत्र के पवारा गांव में तीज के दिन उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक महिला ने मामूली विवाद में अपने पति को पानी में जहर मिलाकर पिला दिया. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 26, 2025, 11:13 PM IST
Kaushambi News: यूपी के कौशांबी में तीज के दिन पत्‍नी का हैरान करने वाला कारनामा सामने आया है. जहां एक और महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए तीज का व्रत रखी, वहीं कौशांबी में एक महिला ने तीज वाले दिन अपने पति को ही जान से मारने की कोशिश की. घरेलू विवाद के बाद पत्‍नी ने पति को जहर पिला दिया. पति की हालत नाजुक होने पर उसे अस्‍पताल में भर्ती कराया गया है. 

दरअसल, करारी थाना क्षेत्र के पवारा गांव में तीज के दिन उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक महिला ने मामूली विवाद में अपने पति को पानी में जहर मिलाकर पिला दिया. पीड़ित की पहचान 34 वर्षीय मुकेश पुत्र दुखराम के रूप में हुई है. पीड़ित मुकेश का कहना है कि पत्नी से कहासुनी के बाद उसने पानी में जहरीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया. तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने पहले मुकेश को मंझनपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. 

बताया गया कि मुकेश की शादी तीन साल पहले मंझनपुर थाना क्षेत्र के भेलखा गांव की रहने वाली एक महिला से हुई थी. मंगलवार को तीज के दिन पति और पत्‍नी में किसी बात को लेकर विवाद हो गया. इसके बाद पत्‍नी ने जहरीला पानी दे दिया. घटना के बाद गांव में दहशत और चर्चा का माहौल है. पुलिस का कहना है कि अभी तक घटना की कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है. परिजनों की ओर से तहरीर दिए जाने पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. 

