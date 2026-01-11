Advertisement
Zee UP-UttarakhandUP Crime

FIR दर्ज होने के बाद डॉ रमीज़ कहां-कहां ठहरा, पढ़ें धर्मांतरण का खेल खेलने वाले की क्या थी प्लानिंग?

KGMU controversy: KGMU में धर्मांतरण का खेल खेलने वाला डॉ. रमीज पुलिस के सामने सरेंडर करना चाहता था पर उससे पहले ही पुलिस ने उसे दबोच लिया. उसने पुलिस पूछताछ में बताया कि इस दौरान वह क्या कर रहा था औऱ कहां-कहां गया था.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Jan 11, 2026, 11:51 AM IST
KGMU controversy: लखनऊ में लव-जिहाद के आरोपी डॉक्टर पुलिस की गिरफ्त में है. अब इस मामले में नए-नए खुलासे हो रहे हैं.  इस मामले में लव-जिहाद के आरोपी डॉ. रमीज मलिक के पिता की भूमिका भी संदेह के घेरे में है. पुलिस के अनुसार आरोपी डॉक्टर के पिता सलीमुद्दीन ने 2 निकाह किए हैं. जानकारी के मुताबिक दो पत्नियां पहले हिंदू थीं, जिनका धर्मांतरण कराया गया. FIR दर्ज होने के बाद आरोपी डॉक्टर यूपी में इधर से उधर घूमता रहा. उसने कई ठिकाने बदले. पुलिस पूछताछ में उसने कई खुलासे किए हैं.

आरोपी डॉक्टर रमीज लखनऊ से फ़रार होकर बरेली गया. वहाँ अपने दोस्त के यहाँ पर रुका. फिर उसके बाद कुछ समय सहारनपुर भी रहा. सहारनपुर से दिल्ली भी गया और दिल्ली के बाद वो लखनऊ पहुँचा था. लखनऊ में वो अग्रिम ज़मानत के लिए कोशिश कर रहा था. रमीज़ ने पूछताछ में बताया कि केजीएमसी की छात्रा के साथ उसके संबंध थे. वो शादी का दवाब बना रही थी.

पहले से शादीशुदा था रमीज
डॉक्टर रमीज़ पहले से शादीशुदा था. उसने हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन करवाया था और उसके बाद उससे निकाह किया था. रमीज की पत्नी ने आगरा से पढ़ाई की थी और वो गोल्ड मेडलिस्ट थी. रमीज़ के दिए गए बयान के मुताबिक, जब में ६ साल का था तब मेरी मां का इंतकाल हो गया था. उसके बाद मेरे होश संभालने के बाद मुझे मां के रूप में यही मिली.

डॉक्टर रमीज की पिता ने भी दो शादियां की थी. पहली पत्नी के इंतक़ाल के बाद दूसरी शादी की गई थी.  आरोपी डॉक्टर के पिता सलीमुद्दीन ने 2 निकाह किए हैं. जानकारी के मुताबिक दो पत्नियां पहले हिंदू थीं, जिनका धर्मांतरण कराया गया. 

काज़ी की भूमिका 
सवाल यह है कि कहीं यह वही काज़ी तो नहीं जो छांगुर मामले को लेकर धर्मांतरण का पूरा जाल फैलाने के लिए ब्रेनवाश के लिए बलरामपुर में बुलाया जाता था. जिसका जिक्र छांगुर ने पूछताछ में किया था. छांगुर ने जांच एजेंसियों को पूछताछ में उस वक्त बताया था कि वह एक काज़ी के संपर्क में आया था.

लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में धर्मांतरण का खेल खेलने वाला आरोपी डॉ रमीज को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.  मामला सामने आने के बाद से डॉ. रमीज फरार चल रहा था.पुलिस ने उस पर पचास हजार इनाम भी रखा था. दरअसल, केजीएमयू के डॉक्टर रमीज उर्फ रमीजुद्दीन नायक पर वहां की महिला डॉक्टर ने गंभीर आरोप लगाए थे.  आरोप था कि आरोपी ने अपनी पहली शादी छुपाकर महिला डॉक्टर को अपने जाल में फंसाया था. आरोपी ने महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म भी किया. शादी करने की बात को तो धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया. 

KGMU: आरोपी डॉ. रमीज के पिता ने की थी 2 हिंदू लड़कियों से शादी, बेटे को दिया धर्मांतरण का टारगेट
 

