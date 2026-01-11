KGMU: आरोपी डॉ. रमीज के पिता ने की थी 2 हिंदू लड़कियों से शादी, बेटे को दिया धर्मांतरण का टारगेट

KGMU controversy: लखनऊ में लव-जिहाद के आरोपी डॉक्टर पुलिस की गिरफ्त में है. अब इस मामले में नए-नए खुलासे हो रहे हैं. इस मामले में लव-जिहाद के आरोपी डॉ. रमीज मलिक के पिता की भूमिका भी संदेह के घेरे में है. पुलिस के अनुसार आरोपी डॉक्टर के पिता सलीमुद्दीन ने 2 निकाह किए हैं. जानकारी के मुताबिक दो पत्नियां पहले हिंदू थीं, जिनका धर्मांतरण कराया गया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रमीज के पिता ने चार शादियां की हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रमीज़ के पिता सलीमुद्दीन ने चार शादी की थीं. लव-जिहाद के आरोपी डॉक्टर का पिता सलीमुद्दीन लंबे समय से धर्मांतरण के खेल में सक्रिय है. सलीमुद्दीन ने जम्मू-कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की हिंदू लड़कियों को प्रेमजाल में फंसाकर उनका धर्मांतरण कराया.

सूत्रों के मुताबिक, आरोपी के पिता सलीमुद्दीन ने पहली पत्नी खतीजा के होते हुए दूसरी शादी की थी. करीब 30-35 साल पहले सलीमुद्दीन ने दूसरी शादी की थी. दूसरी महिला पंजाबी बताई जा रही है. उसका भी धर्म परिवर्तन कराए जाने की बात सामने आ रही है. रमीज पहली पत्नी खतीजा का बेटा है. आरोपी डॉक्टर रमीज पहली पत्नी का बेटा है. रमीज़ के अलावा पिता की और कोई संतान नही है. एक पत्नी सहारनपुर की है और दूसरी खटीमा की है. यही नहीं, उसने अपने डॉ. बेटे रमीज को भी मोटिवेट कर टारगेट दिया था.

Add Zee News as a Preferred Source

हिंदू लड़कियों को धर्मांतरण के लिए फंसाने का टारगेट

सूत्रों के मुताबिक, सलीमुद्दीन ने अपने बेटे रमीज को खुद से भी आगे बढ़कर हिंदू लड़कियों को धर्मांतरण के लिए फंसाने का टारगेट दिया था. रमीज पर आरोप है कि वह डॉक्टर होने की पहचान का इस्तेमाल कर इलाज, मदद के जरिए महिलाओं को अपने प्रभाव में लेता था.

काजी सैय्यद जाहिद हसन की तलाश में पुलिस

इस मामले में पुलिस रमीज के पिता उत्तराखंड उधमसिंह नगर खटीमा निवासी सलीमुद्दीन, मां खदीजा (5 January) को गिरफ्तार करने के बाद पीलीभीत निवासी निकाह करने वाले काजी सैय्यद जाहिद हसन की तलाश कर रही है. माना जा रहा है कि काजी के पकड़े जाने के बाद गिरोह का खुलासा होगा. काज़ी सैय्यद जाहिद हसन इस पूरे खेल में सलीमुद्दीन का साथ देता था. शारिक खान भी इस धर्मांतरण गैंग का सक्रिय सदस्य है. पुलिस की टीम काज़ी और शारिक को ढूंढ रही है.

काज़ी की भूमिका

सवाल यह है कि कहीं यह वही काज़ी तो नहीं जो छांगुर मामले को लेकर धर्मांतरण का पूरा जाल फैलाने के लिए ब्रेनवाश के लिए बलरामपुर में बुलाया जाता था. जिसका जिक्र छांगुर ने पूछताछ में किया था. छांगुर ने जांच एजेंसियों को पूछताछ में उस वक्त बताया था कि वह एक काज़ी के संपर्क में आया था.

Ghazipur News: जेल के अंदर पहुंचने से पहले बाबूलाल ने दिया चकमा, शातिर बदमाश की फरारी से पुलिस महकमे में हड़कंप, तलाश में जुटी

