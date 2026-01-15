Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3075731
Zee UP-UttarakhandUP Crime

KGMU की नर्सिंग छात्रा का 'गुनहगार' डॉ. आदिल गिरफ्तार, दुष्कर्म के बाद हुआ फरार, वीडियो वायरल करने की दे रहा था धमकी

Lucknow News: KGMU की नर्सिंग छात्रा के साथ दुष्कर्म का आरोपी डॉ. आदिल पुलिस के हत्थे चढ़ गया है. पुलिस सर्वेलांस की मदद से आरोपी को कैसरगंज के रेडक्रॉस अस्पताल के पास से गिरफ्तार किया है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Jan 15, 2026, 09:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

KGMU की नर्सिंग छात्रा का 'गुनहगार' डॉ. आदिल गिरफ्तार, दुष्कर्म के बाद हुआ फरार, वीडियो वायरल करने की दे रहा था धमकी

दीपेश कुमार/लखनऊ: लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां नर्सिंग की छात्रा से शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने और आपत्तिजनक वीडियो–तस्वीरें वायरल करने की धमकी देने के आरोप में एक इंटर्न डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान मो. आदिल के रूप में हुई है, जो केजीएमयू में इंटर्नशिप कर रहा था. 

दोस्ती के बहाने बनाया हवस का शिकार
पीड़िता अलीगंज क्षेत्र स्थित एक पीजी में रहती है. उसकी कुछ समय पहले कैसरबाग थाना क्षेत्र के आगा साहब की कोठी स्थित फ्लैट में रहने वाले मो. आदिल से मुलाकात हुई थी. आरोप है कि आदिल ने पहले दोस्ती की, फिर प्रेमजाल में फंसाकर शादी का वादा किया. इसी भरोसे के आधार पर उसने छात्रा को कई बार अपने फ्लैट पर बुलाया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. 

पीड़िता का बयान
नर्सिंग छात्रा का कहना है कि शुरुआत में उसे लगा कि आदिल गंभीर है और उससे शादी करेगा. लेकिन जब उसने शादी की बात को लेकर दबाव बनाना शुरू किया, तो आरोपी टालमटोल करने लगा और आखिरकार शादी से साफ मना कर दिया. इतना ही नहीं, छात्रा का आरोप है कि आरोपी ने उसके निजी वीडियो और तस्वीरें वायरल करने की धमकी भी दी. 

Add Zee News as a Preferred Source

लगातार ठिकाने बदल रहा था आरोपी
पीड़िता ने 29 दिसंबर को कैसरबाग थाने में मो. आदिल के खिलाफ दुष्कर्म, धमकी और आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया. इसके बाद से आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदलता रहा. पुलिस की तीन विशेष टीमों को उसकी तलाश में लगाया गया. जांच में सामने आया कि आरोपी मूल रूप से बरेली के रामपुर गार्डन का निवासी है. वहां दबिश के बावजूद वह हाथ नहीं लगा.

सर्वेलांस की मदद से पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी
एडीसीपी पश्चिम धनंजय सिंह कुशवाहा के अनुसार, सर्विलांस और मुखबिर की सूचना के आधार पर गुरुवार को पुलिस को उसकी लोकेशन कैसरबाग स्थित रेडक्रॉस अस्पताल के पास मिली. घेराबंदी कर उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है और उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है. 

गौरतलब है कि इससे पहले भी केजीएमयू में इसी तरह का एक मामला सामने आ चुका है, जहां एक रेजीडेंट डॉक्टर पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण और धर्मांतरण का आरोप लगा था. ऐसे मामलों ने मेडिकल संस्थानों में भरोसे और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

ये भी पढ़ें: KGMU धर्मांतरण केस; रमीज का जाकिर नाइक से कनेक्शन! मोबाइल से मिली संदिग्ध चैट्स, दिल्ली बम धमाकों से भी जुड़े तार

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड. 

TAGS

Lucknow latest newsUP Crime news

Trending news

Lucknow latest news
KGMU की नर्सिंग छात्रा का 'गुनहगार' डॉ. आदिल गिरफ्तार, दुष्कर्म के बाद हुआ था फरार
hathras news
यूपी में आकार ले रहा 'सपनों का शहर'! 4000 हेक्टेयर में बसने जा रहा नया अर्बन सेंटर
Khichdi History
कहां बनी पहली बार खिचड़ी? खिलजी की क्रूरता से मचा था हाहाकार खिचड़ी बनी थी 'संजीवनी'
Lucknow latest news
लखनऊ एयरपोर्ट पर यात्री की मौत से हड़कंप! अचानक बिगड़ी तबीयत, टूट गई सांसें
gonda news
यूपी के इस जिले में बनेगा 5 KM लंबा बाईपास, बहराइच-अयोध्या के लोगों को भी मिलेगा लाभ
bijnor news
हनुमान और मां दुर्गा का भक्त बना कुत्ता, बाबा भैरव का रूप मानकर हो रही पूजा
gonda news
क्षत्रिय समाज का 'कौन बड़ा नेता'? सोशल मीडिया पोस्ट पर भड़के बृजभूषण शरण सिंह
Magh Mela 2026
6 साल की उम्र, जुबां पर पहाड़ों की तरह गीता के श्लोक, माघ मेले में आए 'बाल राम'
kashipur news
किसान आत्महत्या मामला में SIT करेगी जांच ! हाईकोर्ट ने लगाई फटकार
Amroha News
अमरोहा में विकसीत हो रहे औद्योगिक एरिया को लेकर भूमि अधिग्रहण की रफ्तार धीमी