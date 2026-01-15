KGMU की नर्सिंग छात्रा का 'गुनहगार' डॉ. आदिल गिरफ्तार, दुष्कर्म के बाद हुआ फरार, वीडियो वायरल करने की दे रहा था धमकी

दीपेश कुमार/लखनऊ: लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां नर्सिंग की छात्रा से शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने और आपत्तिजनक वीडियो–तस्वीरें वायरल करने की धमकी देने के आरोप में एक इंटर्न डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान मो. आदिल के रूप में हुई है, जो केजीएमयू में इंटर्नशिप कर रहा था.

दोस्ती के बहाने बनाया हवस का शिकार

पीड़िता अलीगंज क्षेत्र स्थित एक पीजी में रहती है. उसकी कुछ समय पहले कैसरबाग थाना क्षेत्र के आगा साहब की कोठी स्थित फ्लैट में रहने वाले मो. आदिल से मुलाकात हुई थी. आरोप है कि आदिल ने पहले दोस्ती की, फिर प्रेमजाल में फंसाकर शादी का वादा किया. इसी भरोसे के आधार पर उसने छात्रा को कई बार अपने फ्लैट पर बुलाया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए.

पीड़िता का बयान

नर्सिंग छात्रा का कहना है कि शुरुआत में उसे लगा कि आदिल गंभीर है और उससे शादी करेगा. लेकिन जब उसने शादी की बात को लेकर दबाव बनाना शुरू किया, तो आरोपी टालमटोल करने लगा और आखिरकार शादी से साफ मना कर दिया. इतना ही नहीं, छात्रा का आरोप है कि आरोपी ने उसके निजी वीडियो और तस्वीरें वायरल करने की धमकी भी दी.

लगातार ठिकाने बदल रहा था आरोपी

पीड़िता ने 29 दिसंबर को कैसरबाग थाने में मो. आदिल के खिलाफ दुष्कर्म, धमकी और आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया. इसके बाद से आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदलता रहा. पुलिस की तीन विशेष टीमों को उसकी तलाश में लगाया गया. जांच में सामने आया कि आरोपी मूल रूप से बरेली के रामपुर गार्डन का निवासी है. वहां दबिश के बावजूद वह हाथ नहीं लगा.

सर्वेलांस की मदद से पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी

एडीसीपी पश्चिम धनंजय सिंह कुशवाहा के अनुसार, सर्विलांस और मुखबिर की सूचना के आधार पर गुरुवार को पुलिस को उसकी लोकेशन कैसरबाग स्थित रेडक्रॉस अस्पताल के पास मिली. घेराबंदी कर उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है और उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

गौरतलब है कि इससे पहले भी केजीएमयू में इसी तरह का एक मामला सामने आ चुका है, जहां एक रेजीडेंट डॉक्टर पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण और धर्मांतरण का आरोप लगा था. ऐसे मामलों ने मेडिकल संस्थानों में भरोसे और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

