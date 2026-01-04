KGMU: आरोपी डॉ. रमीज की संपत्ति होगी कुर्क, पुलिस को उसके नेपाल भागने की आशंका,तलाश में तीन टीमें

Lucknow KGMU Case​: किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) में शादी का झांसा देकर यौन शोषण और गर्भपात कराने के आरोपी जूनियर रेजिडेंट डॉ. रमीजुद्दीन नायक की संपत्ति कुर्क की जाएगी. इससे पहले शुक्रवार को पीड़िता का बयान दर्ज करने के बाद एनबीडब्ल्यू जारी करने के साथ ही 25 हजार का इनाम घोषित किया गया था. पुलिस की तीन टीमें लगातार दबिश दे रही हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका. आरोपी के लखनऊ और उत्तराखंड स्थित अपने घरों को भी कुर्की में शामिल किया गया है. पुलिस को उसके नेपाल भागने की आशंका है. डॉ रमीज का एडमिशन रद्द करने की मांग की गई है.

25 हजार रुपये का इनाम

यौन शोषण और धर्म परिवर्तन के आरोपी केजीएमयू के रेजिडेंट डॉक्टर रमीज मलिक पर पुलिस ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है. गुरुवार को रमीज के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे. पुलिस की तीन टीमें आरोपी की तलाश में लगी हुई हैं. संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है लेकिन अभी तक रमीज के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं मिल पाई है.

जानिए क्या है पूरा मामला

केजीएमयू की एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर ने कुछ दिन पहले संस्थान में कार्यरत रेजिडेंट डॉक्टर रमीज मलिक पर यौन शोषण और धर्म परिवर्तन का दबाव डालने का आरोप लगाया था. महिला डॉक्टर का आरोप है कि डॉ. रमीज शादीशुदा था, लेकिन धोखे से अपने प्रेम के जाल में फंसाया. महिला डॉक्टर ने जब शादी के लिए प्रेशर बनाया तो आरोपी धर्म परिवर्तन का दबाव डाला. उसको निजी फोटो और वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर रहा था. एफआईआर के अनुसार पीड़िता सितंबर महीने में गर्भवती हो गई. पीड़िता ने अक्टूबर में आरोपित पर शादी का दबाव बनाया था. नवंबर में आरोपित ने पीड़िता से धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया था. इसके बाद पीड़िता ने आरोपित से दूरियां बढ़ा ली थीं. आरोपी ने उस पर जबरन गर्भपात का दबाव बनाया. पीड़िता का आरोप है कि आरोपी पहले से शादीशुदा था और यह बात उसने छिपाई. परेशान होकर पीड़िता ने 17 दिसंबर की सुबह दवाओं की ओवरडोज लेकर आत्महत्या का प्रयास भी किया था.

