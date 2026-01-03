Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3062335
Zee UP-UttarakhandUP Crime

KGMU conversion Case: आरोपी डॉक्टर रमीज पर 25 हजार का इनाम, पुलिस की तीन टीमें दे रहीं दबिश

KGMU love jihad case: केजीएमयू की महिला रेजिडेंट डॉक्टर से यौन शोषण और धर्म परिवर्तन के दबाव के आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक पर पुलिस ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है.गैर जमानती वारंट के बाद भी आरोपी फरार है.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Jan 03, 2026, 10:14 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Lucknow News
Lucknow News

Lucknow  News: यौन शोषण और धर्म परिवर्तन के आरोपी केजीएमयू के रेजिडेंट डॉक्टर रमीज मलिक पर पुलिस ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है. गुरुवार को रमीज के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे. गैर जमानती वारंट के बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है.केजीएमयू की महिला डॉक्टर ने रमीज पर कई संगीन आरोप लगाए थे।

25 हजार रुपये का इनाम
आरोपी डॉक्टर रमीज के बारे में जानकारी देने और उसकी गिरफ्तारी में पुलिस की मदद करने वाले को 25 हजार रुपये का इनाम दिया जाएगा.   पुलिस की तीन टीमें आरोपी की तलाश में लगी हुई हैं.  संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है लेकिन अभी तक रमीज के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं मिल पाई है.

उत्तराखंड में भी पुलिस ने दी दबिश
एफआईआर दर्ज होने के बाद से आरोपी रमीज भागा हुआ है. उसका मोबाइल फोन भी बंद आ रहा है. मोबाइल ऑफ होने के चलते उसकी सही लोकेशन भी पता नहीं चल पा रही है. पुलिस ने कुछ दिन पहले रमीज के उत्तराखंड खटीमा स्थित घर पर भी दबिश दी थी, लेकिन वहां पर भी रमीज नहीं मिला. पुलिस ने उसके परिजनों से रमीज के संभावित ठिकानों के बारे में जानकारी ली थी. 

Add Zee News as a Preferred Source

मुख्यमंत्री से मिली थी केजीएमयू पीड़िता
पीड़िता ने अपने परिवार के साथ सीएम योगी से मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात की है. पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री योगी को अपना दुख शेयर किया. सीएम योगी ने यह भी स्पष्ट किया कि आरोपी के साथ यदि अन्य लोग शामिल पाए गए तो उन सभी पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी.  सीएम योगी ने जिम्मेदार अधिकारियों को इस मामले में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. मुख्‍यमंत्री से पीड़िता की हुई मुलाकात को गुप्त रखा गया है. हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केजीएमयू प्रवक्ता डॉ. केके सिंह ने मुलाकात होने की पुष्टि कर दी है.

ये है पूरा मामला
केजीएमयू की एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर ने कुछ दिन पहले संस्थान में कार्यरत एक अन्य रेजिडेंट डॉक्टर रमीज मलिक पर यौन शोषण और धर्म परिवर्तन का दबाव डालने का आरोप लगाया था. महिला डॉक्टर का आरोप है कि डॉ. रमीज शादीशुदा था, लेकिन धोखे से अपने प्रेम के जाल में फंसाया. महिला डॉक्टर ने जब शादी के लिए प्रेशर बनाया तो आरोपी धर्म परिवर्तन का दबाव डाला. निजी फोटो और वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर रहा था.  एफआईआर के अनुसार पीड़िता सितंबर महीने में गर्भवती हुई थी और आरोपी ने उस पर जबरन गर्भपात का दबाव बनाया. पीड़िता का आरोप है कि आरोपी पहले से शादीशुदा था और यह बात उसने छिपाई. परेशान होकर पीड़िता ने 17 दिसंबर की सुबह दवाओं की ओवरडोज लेकर आत्महत्या का प्रयास भी किया था.

TAGS

KGMU love jihad casers 25000 reward on accused doctor rameezLucknow news

Trending news

Ghaziabad News
हे भगवान! नए साल पर इतनी 'दारू' गटक गए UP वाले, जानिये क्या रहा लोगों की पहली पसंद?
Meerut
मेरा बंदा मार डाला,जिंदा लाओ,मरा ले जाओ...पत्नी ज्योति ने अस्पताल पर लगाए गंभीर आरोप
dehradun news
अंकिता हत्याकांड में नया मोड़! उर्मिला सनावर ने SSP देहरादून से मांगी सुरक्षा
Noida Metro News
नोएडा के बोटेनिकल गार्डन से सेक्टर-142 तक जाएगी मेट्रो, MoHUA भेजा गया प्रस्ताव
Gorakhpur News
Gorakhpur News:गोरखपुर में ऑटो लिफ्टर गिरोह का पर्दाफाश,36 महिलाएं और 4 पुरुष अरेस्ट
Magh Mela 2026 paush purnima snan begins in prayagraj shubh muhurat snan daan puja vidhi
संगम पर माघ मेले का पहला मुख्य स्नान जारी, पौष पूर्णिमा पर उमड़ा आस्था का सैलाब
Aaj ka mausam
उत्तराखंड में मौसम मेहरबान! केदारनाथ-बद्रीनाथ ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर, जानें अपडेट
Lucknow latest news
UP करेगा विकसित भारत का सपना साकार! फूड प्रोसेसिंग से 1 ट्रिलियन डॉलर की उड़ान
Muzaffarnagar news
हारा हुआ मानसिक रोगी...बयान को लेकर करणी सेना का फूटा गुस्सा, सपा नेता से की मारपीट
UP winter vacation 2026
UP में ठंड का डबल अटैक! कोहरा-शीतलहर के चलते 12वीं तक के सभी स्कूल 5 जनवरी तक बंद