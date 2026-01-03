KGMU conversion Case: आरोपी डॉक्टर रमीज पर 25 हजार का इनाम, पुलिस की तीन टीमें दे रहीं दबिश

Lucknow News: यौन शोषण और धर्म परिवर्तन के आरोपी केजीएमयू के रेजिडेंट डॉक्टर रमीज मलिक पर पुलिस ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है. गुरुवार को रमीज के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे. गैर जमानती वारंट के बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है.केजीएमयू की महिला डॉक्टर ने रमीज पर कई संगीन आरोप लगाए थे।

25 हजार रुपये का इनाम

आरोपी डॉक्टर रमीज के बारे में जानकारी देने और उसकी गिरफ्तारी में पुलिस की मदद करने वाले को 25 हजार रुपये का इनाम दिया जाएगा. पुलिस की तीन टीमें आरोपी की तलाश में लगी हुई हैं. संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है लेकिन अभी तक रमीज के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं मिल पाई है.

उत्तराखंड में भी पुलिस ने दी दबिश

एफआईआर दर्ज होने के बाद से आरोपी रमीज भागा हुआ है. उसका मोबाइल फोन भी बंद आ रहा है. मोबाइल ऑफ होने के चलते उसकी सही लोकेशन भी पता नहीं चल पा रही है. पुलिस ने कुछ दिन पहले रमीज के उत्तराखंड खटीमा स्थित घर पर भी दबिश दी थी, लेकिन वहां पर भी रमीज नहीं मिला. पुलिस ने उसके परिजनों से रमीज के संभावित ठिकानों के बारे में जानकारी ली थी.

मुख्यमंत्री से मिली थी केजीएमयू पीड़िता

पीड़िता ने अपने परिवार के साथ सीएम योगी से मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात की है. पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री योगी को अपना दुख शेयर किया. सीएम योगी ने यह भी स्पष्ट किया कि आरोपी के साथ यदि अन्य लोग शामिल पाए गए तो उन सभी पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी. सीएम योगी ने जिम्मेदार अधिकारियों को इस मामले में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. मुख्‍यमंत्री से पीड़िता की हुई मुलाकात को गुप्त रखा गया है. हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केजीएमयू प्रवक्ता डॉ. केके सिंह ने मुलाकात होने की पुष्टि कर दी है.

ये है पूरा मामला

केजीएमयू की एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर ने कुछ दिन पहले संस्थान में कार्यरत एक अन्य रेजिडेंट डॉक्टर रमीज मलिक पर यौन शोषण और धर्म परिवर्तन का दबाव डालने का आरोप लगाया था. महिला डॉक्टर का आरोप है कि डॉ. रमीज शादीशुदा था, लेकिन धोखे से अपने प्रेम के जाल में फंसाया. महिला डॉक्टर ने जब शादी के लिए प्रेशर बनाया तो आरोपी धर्म परिवर्तन का दबाव डाला. निजी फोटो और वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर रहा था. एफआईआर के अनुसार पीड़िता सितंबर महीने में गर्भवती हुई थी और आरोपी ने उस पर जबरन गर्भपात का दबाव बनाया. पीड़िता का आरोप है कि आरोपी पहले से शादीशुदा था और यह बात उसने छिपाई. परेशान होकर पीड़िता ने 17 दिसंबर की सुबह दवाओं की ओवरडोज लेकर आत्महत्या का प्रयास भी किया था.