डॉन विनय त्यागी का खौफनाक अंत: 16 की उम्र में रखा अपराध जगत में कदम, कई हत्या समेत 46 से मुकदमे थे दर्ज

Gangster Vinay Tyagi Death: जेल से रुड़की के लक्सर कोर्ट ले जाते वक्त ताबड़तोड़ फायरिंग में गंभीर रूप से घायल हुए गैंगस्टर विनय त्यागी की मौत के साथ ही वेस्ट यूपी की अपराध गाथा के एक काले अध्याय का अंत हो गया है. विनय त्यागी के शव को उसके मेरठ स्थित घर अंतिम संस्कार के लिए लाया गया है.
Meerut News: वेस्ट यूपी और उत्तराखंड की अपराध की दुनिया में दशकों तक खौफ का दूसरा नाम रहा कुख्यात गैंगस्टर विनय त्यागी उर्फ टिंकू का आखिरकार अंत हो गया. पुलिस कस्टडी में हुए सुनियोजित हमले के बाद गंभीर रूप से घायल विनय त्यागी ने एम्स ऋषिकेश में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. उसकी मौत की खबर के साथ ही पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हलचल तेज हो गई है.
विनय त्यागी का शव उत्तराखंड से मेरठ उसके जागृति विहार स्थित घर लाया जा रहा है. जहां उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा. कभी रुतबे और रसूख के लिए पहचाना जाने वाला यह डॉन आज अपने बंद पड़े मकान और खामोश गलियों के बीच इतिहास बन गया है.
पेशी के दौरान हुआ था जानलेवा हमला
24 दिसंबर को रुड़की जेल से लक्सर कोर्ट में पेशी के लिए ले जाते समय हरिद्वार जिले के लक्सर रेलवे ओवरब्रिज पर पुलिस वाहन जाम में फंस गया. इसी मौके का फायदा उठाकर बाइक सवार दो नकाबपोश बदमाशों ने पुलिस वाहन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी. हमले में विनय त्यागी को तीन गोलियां लगीं, जबकि दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए. गंभीर हालत में उसे एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया, जहां कई दिन चले इलाज के बाद उसकी मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक हमला पूरी तरह सुनियोजित था और इसके पीछे गैंगवार या पुरानी रंजिश की आशंका है.
16 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में एंट्री
मुजफ्फरनगर के पुरकाजी थाना क्षेत्र के खाईखेड़ी गांव निवासी विनय त्यागी, सीएमएस से रिटायर्ड सेवाराम त्यागी का बेटा था. महज 16 साल की उम्र में उसने कक्षा के भीतर सहपाठी पर जानलेवा हमला कर दिया था, जिसके बाद उसे बाल सुधार गृह भेजा गया. यहीं से उसके आपराधिक जीवन की शुरुआत मानी जाती है. बाहर आने के बाद वह पूरी तरह अपराध की दुनिया में उतर गया.
बड़े गैंग्स से जुड़ाव, हत्या और रंगदारी की लंबी फेहरिस्त
विनय त्यागी 1985 में शरद त्यागी गिरोह से जुड़ा और बाद में ढाई लाख के इनामी बदन सिंह बद्दो गैंग का अहम सदस्य बन गया. रंगदारी न देने पर मेरठ में अरोड़ा बेकरी मालिक की हत्या, 2005 में केबल कारोबारी अधिवक्ता शैलेंद्र पाल की पांडवनगर में हत्या और 2015 में अजय जडेजा गैंग से जुड़े प्रवीण शर्मा व राजीव टिर्री की हत्या जैसे संगीन वारदातें उसके नाम दर्ज हैं.
2016 में उसने मनोज गुप्ता का अपहरण कर एक करोड़ रुपये की फिरौती मांगी थी. मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, हरिद्वार और देहरादून समेत कई जिलों में उस पर हत्या, लूट, रंगदारी और अपहरण के 46 से अधिक मुकदमे दर्ज थे कुछ रिकॉर्ड्स में यह संख्या 57 तक बताई जाती है.
राजनीति की ओर बढ़ते कदम
अपराध के साथ-साथ विनय त्यागी राजनीति में भी पैर जमाने की कोशिश कर रहा था. उसकी पत्नी निशु त्यागी मुजफ्फरनगर के पुरकाजी से दो बार ब्लॉक प्रमुख रह चुकी हैं. विनय के मेरठ, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद में कई मकान बताए जाते हैं, हालांकि फिलहाल उसके जागृति विहार स्थित घर पर ताला लटका है.
एक दौर का खौफ, अब एक फाइल
कभी पुलिस रिकॉर्ड में हिस्ट्रीशीटर और अपराधियों के बीच ताकत का प्रतीक रहा विनय त्यागी आज एक बंद फाइल बन चुका है. उसकी मौत ने न सिर्फ गैंगवार की पुरानी दुश्मनियों को फिर से उजागर किया है, बल्कि पुलिस कस्टडी में अपराधियों की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पश्चिमी यूपी की अपराध कथा का एक काला अध्याय अब हमेशा के लिए खत्म हो गया.