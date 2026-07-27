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शराब पार्टी में दोस्त ने बहाया दोस्त का खून, अस्पताल में मौत; पश्चिम बंगाल से जुड़े हैं हत्यारोपी के तार

Jalaun Murder News: उत्तर प्रदेश के जालौन में शराब पार्टी के दौरान एक मजदूर ने अपने ही दोस्त का खून बहा दिया. परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी मजदूर को गिरफ्तार कर लिया है.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jul 27, 2026, 01:09 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 01:09 PM IST
शराब पार्टी में दोस्त ने बहाया दोस्त का खून, अस्पताल में मौत; पश्चिम बंगाल से जुड़े हैं हत्यारोपी के तार

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Pradeep Kumar Raghav

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प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, वे 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. इन्हें टीवी न्यूज चैनल्स, डिजिटल वीडियो और रेडियो समेत 20 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है. वे MH 1, इंडिया न्यूज और ज़ी न्यूज जैसे टीवी न्यूज चैनल में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहने के बाद अमर उजाला से डिजिटल मीडिया में प्रवेश किये. प्रदीप कुमार राघव वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल में ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स, मौसम और हाईपर लोकल की खबरें लिखते हैं. इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक, IGNOU से रेडियो प्रोग्राम प्रॉडक्शन में पीजी डिप्लोमा और अलगप्पा यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु से पत्रकारिता व जनसंचार में स्नातकोत्तर किया है.    

प्रदीप कुमार राघव से आप pradeep.raghav@india.com पर सीधे ईमेल कर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप एक्स (ट्विटर) पर @pradeep_raghav6, फेसबुक (https://www.facebook.com/pradeep.k.raghav/), इंस्टाग्राम (https://www.instagram.com/raghav.pradeep05/) और लिंक्डइन पर कनेक्ट कर सकते हैं.

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