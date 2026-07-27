/शराब पार्टी में दोस्त ने बहाया दोस्त का खून, अस्पताल में मौत; पश्चिम बंगाल से जुड़े हैं हत्यारोपी के तार

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जालौन/जितेन्द्र सोनी: उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में किराए के मकान में रहकर शटरिंग का काम करने वाले एक मजदूर की शराब के नशे में हुए विवाद के बाद हत्या कर दी गई. इस घटना में गंभीर रूप से घायल मजदूर ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. पुलिस ने मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए आरोपी साथी मजदूर को गिरफ्तार कर लिया है.
क्या है पूरा मामला
जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता राजेश कुमार श्रीवास्तव (निवासी ग्राम भदेख, थाना कुठौंद, हाल निवासी गोरमी, जिला भिंड, मध्य प्रदेश) ने 26 जुलाई को कोतवाली उरई में तहरीर देकर बताया कि उनके छोटे भाई गुड्डू उर्फ अरुण कुमार (52 वर्ष) उरई के नया पटेल नगर में किराए के मकान में रहकर शटरिंग का कार्य करते थे. उनके साथ प्रशांत विश्वास, निवासी ग्राम टेंगराखल, थाना हंसखली, जिला नदिया (पश्चिम बंगाल) भी रहता था और दोनों साथ में काम करते थे.
तहरीर के अनुसार, 24 जुलाई की रात दोनों ने साथ बैठकर शराब पी. इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई. विवाद बढ़ने पर आरोपी प्रशांत विश्वास ने आवेश में आकर लकड़ी की फंटी से गुड्डू उर्फ अरुण कुमार के सिर पर जोरदार हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. घायल अवस्था में उन्हें पहले स्थानीय स्तर पर उपचार दिलाया गया, बाद में गंभीर हालत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर किया गया. वहां उपचार के दौरान 26 जुलाई को उनकी मौत हो गई.
लगातार दबिश के बाद आरोपी गिरफ्तार
मृतक की मौत के बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर कोतवाली उरई में मुकदमा दर्ज किया गया. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दो पुलिस टीमों का गठन किया गया. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से आरोपी की तलाश शुरू की. लगातार दबिश देने के बाद पुलिस ने आरोपी प्रशांत विश्वास पुत्र नारायण विश्वास को गिरफ्तार कर लिया है.
घटना पर पुलिस ने बताया
पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह और मृतक दोनों साथ रहते थे और शटरिंग का काम करते थे. घटना वाली रात शराब पीने के दौरान हुए विवाद में गुस्से में उसने लकड़ी की फंटी से हमला कर दिया था. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है.
वहीं सीओ राजीव शर्मा ने बताया कि प्रशांत विश्वास और मृतक गुड्डू दोनों साथ में काम करते थे उन दोनों के बीच शराब पार्टी के दौरान विवाद हुआ आवेश में आकर प्रशांत ने गुड्डी पर हमला कर दिया. घायल गुड्डू की इलाज के दौरान मौत हो गई पुलिस ने हत्यारोपी को हिरासत में ले लिया है.