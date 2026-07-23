कानपुर में 25 हजार की इनामी 'लेडी डॉन' पलक गिरफ्तार! नाबालिग को राजस्थान बेचने का है सनसनीखेज आरोप

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प्रवीण पांडे/कानपुर: कानपुर कमिश्नरेट की नौबस्ता थाना पुलिस ने मानव तस्करी के चर्चित मामले में फरार चल रही 25 हजार रुपये की इनामी आरोपी पलक उर्फ "लेडी डॉन" को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी पर नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर राजस्थान ले जाकर बेचने का आरोप है. इस मामले में पुलिस पहले ही तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है.
कपड़े दिलाने के बहाने किया था अगवा
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, वर्ष 2025 में नौबस्ता थाना क्षेत्र के हंसपुरम की 16 वर्षीय किशोरी को आरोपी पलक कपड़े दिलाने के बहाने अपने साथ ले गई थी.आरोप है कि रास्ते में उसे नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर दिया गया. इसके बाद किशोरी को राजस्थान ले जाकर सामूहिक विवाह कराने वाली एक संस्था की संचालिका के हाथों बेच दिया गया.
3 आरोपी पहले ही भेजे जा चुके हैं जेल
इस मामले में नौबस्ता पुलिस ने पहले तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि मुख्य महिला आरोपी पलक फरार चल रही थी. उसकी गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था.
पूछताछ में जुटेंगे मानव तस्करी नेटवर्क के बड़े राज
लगातार तलाश के बाद नौबस्ता पुलिस ने आरोपी पलक को नौबस्ता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस उससे पूछताछ कर मानव तस्करी के नेटवर्क और इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है. आरोपी के खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.
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कानपुर में 35 करोड़ की साइबर ठगी का खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार
कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने साइबर ठगी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए तीन साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से ऐसे बैंक खातों की जानकारी मिली है जिनमें करीब 35 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेन-देन पाए गए हैं. प्रारंभिक जांच में यह रकम डिजिटल अरेस्ट, निवेश और अन्य ऑनलाइन ठगी से जुड़ी मिली है.
थाना गुजैनी पुलिस की कार्रवाई में गिरफ्तार तीनों आरोपी मध्य प्रदेश के दतिया के रहने वाले हैं. पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी विभिन्न स्रोतों से म्यूल बैंक खाते खरीदकर उन्हें साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराते थे. पुलिस के अनुसार आरोपी गुजैनी क्षेत्र में उन लोगों से संपर्क करने आए थे जो इन्हें बैंक खाते उपलब्ध कराते थे. सूचना के आधार पर तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। जांच के दौरान खातों में करीब 35 करोड़ रुपये के संदिग्ध ट्रांजैक्शन मिले हैं. पुलिस अब गिरोह के फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक खंगाल रही है और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है.
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