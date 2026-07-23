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कानपुर में 25 हजार की इनामी 'लेडी डॉन' पलक गिरफ्तार! नाबालिग को राजस्थान बेचने का है सनसनीखेज आरोप

Kanpur News: कानपुर कमिश्नरेट की नौबस्ता थाना पुलिस ने मानव तस्करी के एक बेहद गंभीर और चर्चित मामले में बड़ी सफलता हासिल की है. कानपुर कमिश्नरेट की नौबस्ता थाना पुलिस ने मानव तस्करी के चर्चित मामले में फरार चल रही 25 हजार रुपये की इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Jul 23, 2026, 01:43 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 01:43 PM IST
कानपुर में 25 हजार की इनामी 'लेडी डॉन' पलक गिरफ्तार! नाबालिग को राजस्थान बेचने का है सनसनीखेज आरोप
Image Credit: kanpur news

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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