कानपुर में 25 हजार की इनामी 'लेडी डॉन' पलक गिरफ्तार! नाबालिग को राजस्थान बेचने का है सनसनीखेज आरोप

थाना गुजैनी पुलिस की कार्रवाई में गिरफ्तार तीनों आरोपी मध्य प्रदेश के दतिया के रहने वाले हैं. पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी विभिन्न स्रोतों से म्यूल बैंक खाते खरीदकर उन्हें साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराते थे. पुलिस के अनुसार आरोपी गुजैनी क्षेत्र में उन लोगों से संपर्क करने आए थे जो इन्हें बैंक खाते उपलब्ध कराते थे. सूचना के आधार पर तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। जांच के दौरान खातों में करीब 35 करोड़ रुपये के संदिग्ध ट्रांजैक्शन मिले हैं. पुलिस अब गिरोह के फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक खंगाल रही है और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है.