कोडीन युक्त कफ़ सिरप की खरीद और बिक्री के आरोपी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, लक्ष्य यादव की जमानत खारिज

मोहम्मद गुफरान/Allahabad High court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोडीन युक्त कफ़ सिरप की खरीद और बिक्री के मामले में आरोपी वाराणसी के लक्ष्य यादव की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज़ कर दी है. याची ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर खुद को बेगुनाह बताया था. याचिका में कहा गया है कि उसे झूठा फंसाया गया है. उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट का कोई मामला नहीं बनता है. हाईकोर्ट ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद याची को राहत देने से इंकार कर दिया.

वाराणसी में दर्ज है मुकदमा

याची के खिलाफ प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ़ सिरप की गैरकानूनी तरीके से खरीद और बिक्री करने का मुकदमा वाराणसी में दर्ज़ है। याची का कहना था उसे झूठा फंसाया गया है. सरकारी वकील ने अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि जांच के दौरान याची के खिलाफ साक्ष्य मिले हैं. इससे पूर्व कोडीन युक्त सिरप मामले में आरोपियों की याचिकाएं खारिज़ करते हुए हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया है. याची के विरुद्ध पर्याप्त सबूत हैं. जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई के बाद अग्रिम जमानत अर्जी खारिज़ कर दी.

संपत्ति अटैच

उत्तर प्रदेश में अवैध नशीले कफ सिरप के कारोबार को लेकर चल रही जांच के तहत पुलिस ने शनिवार को एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है. शनिवार को यूपी पुलिस ने कफ सिरप तस्करी रैकेट से जुड़े मास्टरमाइंड और उसके परिवार की 5.77 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति अटैच कर दी. इस तरह आरोपियों की अब तक करीब 34 करोड़ की संपत्ति अटैच हो चुकी है. वहीं कोडीन कफ सिरप तस्करी के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल का पासपोर्ट एसटीएफ ने पहले ही निरस्त कर दिया. अब शुभम का दुबई में रुकना अवैध होगा.

