लखनऊ भाजपा नेता शिवम सिंह मर्डर केस में बड़ा अपडेट, 3 आरोपी गिरफ्तार; सिगरेट के विवाद में ईंट से की थी हत्या

Lucknow : लखनऊ के विभूतिखंड थाना क्षेत्र में भाजपा युवा मोर्चा से जुड़े अयोध्या निवासी शिवम सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार सिगरेट मांगने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और आखिरकार शिवम की जान चली गई. इस मामले में विवेक, शांतनु और हनी नामक तीन युवकों को गिरफ्तार किया गया है.

सिगरेट मांगने का विवाद हुआ हिंसक

पुलिस जांच में सामने आया है कि 25 मई की रात शिवम सिंह अपने दोस्तों के साथ लखनऊ घूमने आए थे. देर रात विभूतिखंड स्थित एक क्लब में पार्टी करने के बाद जब वे बाहर निकले तो बाइक सवार तीन युवकों ने उनसे सिगरेट मांगी. शिवम ने पहले उन्हें सिगरेट दे दी, लेकिन दोबारा मांगने पर मना कर दिया. इसी बात को लेकर कहासुनी हुई और आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की.

ईंट से हमला कर हत्या की

प्रारंभिक विवाद के बाद आरोपी वहां से चले गए, लेकिन कुछ देर बाद कठौता झील रोड के पास दोबारा पहुंच गए. आरोप है कि उन्होंने शिवम की कार पर ईंट-पत्थर फेंकने शुरू कर दिए. कार रुकने पर शिवम बाहर निकले, जिसके बाद तीनों युवकों ने उन पर हमला कर दिया. ईंट से सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण शिवम सड़क पर गिर पड़े.

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इलाज के दौरान शिवम की मौत

घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. वहीं शिवम के साथ मौजूद दोस्त भी उन्हें वहीं छोड़कर चले गए. तड़के एक राहगीर ने घायल अवस्था में पड़े शिवम को देखकर पुलिस को सूचना दी. पुलिस उन्हें अस्पताल लेकर पहुंची, जहां हालत गंभीर होने पर निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. इलाज के दौरान 27 मई की रात उनकी मौत हो गई.

साजिश के तहत हत्या की आशंका

शिवम सिंह अयोध्या के रामनगर धौरहरा गांव के निवासी थे और भाजपा युवा मोर्चा की जिला कमेटी में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे. परिवार ने शिवम के साथ आए दोस्तों और ड्राइवर की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं और साजिश की आशंका जताई है.

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए तीनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. मामले में आगे की जांच जारी है और पुलिस अन्य पहलुओं की भी पड़ताल कर रही है.

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