/Lucknow: मौलाना कल्बे जवाद की फोटो के साथ Facebook पर आपत्तिजनक पोस्ट, समर्थक ने दर्ज कराई FIR, जांच में जुटी पुलिस

आरोपी की तलाश में जुटी साइबर सेल

सआदतगंज थाना पुलिस ने साइबर सेल की मदद से फर्जी फेसबुक प्रोफाइल और उसे संचालित करने वाले व्यक्ति की पहचान शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि जिस आईपी एड्रेस और अकाउंट से यह आपत्तिजनक पोस्ट शेयर की गई है, उसकी तकनीकी जांच की जा रही है. जल्द ही आरोपी को ट्रेस कर उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का कहना है कि आरोपियों के बारे में पता लगाया जा रहा है.