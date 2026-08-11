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Lucknow: मौलाना कल्बे जवाद की फोटो के साथ Facebook पर आपत्तिजनक पोस्ट, समर्थक ने दर्ज कराई FIR, जांच में जुटी पुलिस

Lucknow News: फेसबुक पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर मौलाना कल्बे जवाद और अन्य लोगों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला सामने आया है. इस मामले में सआदतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई है. पुलिस साइबर सेल की मदद से मामले की छानबीन कर रही है.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 11, 2026, 07:41 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 07:43 AM IST
Lucknow: मौलाना कल्बे जवाद की फोटो के साथ Facebook पर आपत्तिजनक पोस्ट, समर्थक ने दर्ज कराई FIR, जांच में जुटी पुलिस
Image Credit: lucknow news

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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