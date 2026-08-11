/Lucknow: मौलाना कल्बे जवाद की फोटो के साथ Facebook पर आपत्तिजनक पोस्ट, समर्थक ने दर्ज कराई FIR, जांच में जुटी पुलिस

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रमुख शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और अमर्यादित टिप्पणी किए जाने का मामला सामने आया है. अब्बास मेहंदी का आरोप है कि कुछ अज्ञात असामाजिक तत्वों ने फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाई है. एक फर्जी फेसबुक अकाउंट के जरिए मौलाना कल्बे जवाद और उनके दो करीबियों की तस्वीरों का इस्तेमाल कर अभद्र पोस्ट वायरल की गई है, जिससे उनके समर्थकों और स्थानीय लोगों में काफी रोष व्याप्त है.
सआदतगंज थाने में एफआईआर (FIR) दर्ज
मामला संज्ञान में आते ही मौलाना के समर्थक अब्बास मेहंदी ने तुरंत सआदतगंज पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) और संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है.
आरोपी की तलाश में जुटी साइबर सेल
सआदतगंज थाना पुलिस ने साइबर सेल की मदद से फर्जी फेसबुक प्रोफाइल और उसे संचालित करने वाले व्यक्ति की पहचान शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि जिस आईपी एड्रेस और अकाउंट से यह आपत्तिजनक पोस्ट शेयर की गई है, उसकी तकनीकी जांच की जा रही है. जल्द ही आरोपी को ट्रेस कर उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का कहना है कि आरोपियों के बारे में पता लगाया जा रहा है.
कौन हैं मौलाना सैयद कल्ब जवाद नकवी
मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ के एक अत्यंत प्रतिष्ठित और वरिष्ठ शिया मुस्लिम धर्मगुरु (इस्लामिक विद्वान) हैं. मौलाना कल्बे जवाद लखनऊ के विख्यात 'खानदान-ए-इज्तेहाद' (धार्मिक विद्वानों के प्रतिष्ठित परिवार) से हैं. उनके पिता मौलाना कल्बे आबिद और उनके चाचा मौलाना कल्बे सादिक (मशहूर समाज सुधारक और शिक्षाविद्) भी अपने समय के बेहद सम्मानित धर्मगुरु थे.
वह देश-विदेश में शिया समुदाय के एक प्रमुख नेता के रूप में जाने जाते हैं और धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक मुद्दों पर अपनी स्पष्ट राय रखने के लिए प्रसिद्ध हैं.मौलाना कल्बे जवाद राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण पदों को संभालते हैं.
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