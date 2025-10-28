Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2979006
Zee UP-UttarakhandUP Crime

लखनऊ में कलयुगी पत्नी का खौफनाक प्लान, प्रेमी से पति को पिलवाई शराब फिर मारी गोली

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी. मामला 25 अक्टूबर का है.. जब प्रदीप गौतम की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Oct 28, 2025, 07:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लखनऊ में कलयुगी पत्नी का खौफनाक प्लान, प्रेमी से पति को पिलवाई शराब फिर मारी गोली

Lucknow murder case: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी. मामला 25 अक्टूबर का है.. जब प्रदीप गौतम की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि इस वारदात के पीछे उसकी पत्नी चांदनी गौतम उर्फ ज्योति और उसके प्रेमी बच्चा लाल की साजिश थी. दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

शराब के बहाने रची गई थी हत्या की कहानी

पुलिस के अनुसार आरोपी प्रेमी बच्चा लाल ने प्रदीप को पहले शराब पिलाई और फिर मौके का फायदा उठाकर गोली मार दी. चांदनी ने अपने पति की शराब पीने की आदत और मारपीट करने से परेशान होकर यह योजना बनाई थी. हत्या के बाद दोनों ने इसे सामान्य अपराध दिखाने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने जांच के दौरान घटनाक्रम की सच्चाई उजागर कर दी.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने साजिश का खुलासा कर भेजा जेल

लखनऊ पुलिस की टीम ने जब मामले की गहन जांच की तो दोनों के बीच अवैध संबंधों का पता चला. इसके बाद तकनीकी साक्ष्य और मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर दोनों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा भी बरामद कर लिया है.

ADCP North ने दी जानकारी

एडीसीपी नॉर्थ अमोल मुरकुट ने बताया कि यह हत्या पूरी तरह से साजिश के तहत की गई थी. आरोपी पत्नी और उसका प्रेमी अब सलाखों के पीछे हैं. पुलिस का कहना है कि यह मामला पारिवारिक कलह और अवैध संबंधों के कारण उत्पन्न हुआ जिसमें एक निर्दोष की जान चली गई.

TAGS

Lucknow

Trending news

Baghpat Latest News
बागपत के युवक ने बगैर हैंडल पकड़े बाइक से 1700 मी. तक भरा फर्राटा
IAS Transfer
यूपी में फिर चली तबादला एक्सप्रेस, 46 IAS का ट्रांसफर, कई जिलों के DM भी बदले
Kanpur News
कानपुर में दबंगों के हौंसले बुलंद, ब्राह्मण परिवार पलायन को मजबूर
up government news
छठ पूजा पर योगी सरकार का बड़ा तोहफा, 57 PCS अधिकारी किये पर्मानेंट, बना दिये SDM
UP News
कचरे से सोना, रिक्शा से सम्मान, दवा से अभियान..योगी सरकार की मदद से UP वालों का कमाल
UP Police Bharti
UP Police SI–ASI भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, जानें कैसे करना है डाउनलोड
fatehpur good news
अब नोएडा जैसा साफ-सुथरा दिखेगा फतेहपुर, 200 करोड़ से 14 वार्डों में बिछेगी सीवरलाइन
Ayodhya Ram mandir
परकोटे के 6 मंदिर भी बनकर तैयार..अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर आई खुशखबरी
Gorakhpur
मौत से पहले हंसकर बात कर रहा था प्रेमी जोड़ा,ट्रेन आई और हाथ थाम लगा दी मौत की छलांग
Mathura News
बारिश में भी नहीं डिगी श्रद्धा, राधा रानी की छवि के साथ प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा