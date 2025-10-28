लखनऊ में कलयुगी पत्नी का खौफनाक प्लान, प्रेमी से पति को पिलवाई शराब फिर मारी गोली

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी. मामला 25 अक्टूबर का है.. जब प्रदीप गौतम की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
Trending Photos
Lucknow murder case: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी. मामला 25 अक्टूबर का है.. जब प्रदीप गौतम की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि इस वारदात के पीछे उसकी पत्नी चांदनी गौतम उर्फ ज्योति और उसके प्रेमी बच्चा लाल की साजिश थी. दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
शराब के बहाने रची गई थी हत्या की कहानी
पुलिस के अनुसार आरोपी प्रेमी बच्चा लाल ने प्रदीप को पहले शराब पिलाई और फिर मौके का फायदा उठाकर गोली मार दी. चांदनी ने अपने पति की शराब पीने की आदत और मारपीट करने से परेशान होकर यह योजना बनाई थी. हत्या के बाद दोनों ने इसे सामान्य अपराध दिखाने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने जांच के दौरान घटनाक्रम की सच्चाई उजागर कर दी.
पुलिस ने साजिश का खुलासा कर भेजा जेल
लखनऊ पुलिस की टीम ने जब मामले की गहन जांच की तो दोनों के बीच अवैध संबंधों का पता चला. इसके बाद तकनीकी साक्ष्य और मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर दोनों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा भी बरामद कर लिया है.
ADCP North ने दी जानकारी
एडीसीपी नॉर्थ अमोल मुरकुट ने बताया कि यह हत्या पूरी तरह से साजिश के तहत की गई थी. आरोपी पत्नी और उसका प्रेमी अब सलाखों के पीछे हैं. पुलिस का कहना है कि यह मामला पारिवारिक कलह और अवैध संबंधों के कारण उत्पन्न हुआ जिसमें एक निर्दोष की जान चली गई.