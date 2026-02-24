लखनऊ नीला ड्रम हत्याकांड: मां की मौत का प्रतिशोध, गैर औरत से संबंध या फिर बिजनेस अंपायर ! एक बेटा क्यों बना पिता का कातिल

Tushar Shrivastav/Lucknow: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आशियाना इलाके में नीले ड्रम में पैथोलॉजी लैब के मालिक और शराब कारोबारी मानवेंद्र के धड़ के टुकड़े मिलने का मामला सुर्खियों में छाया हुआ है. पुलिस की पूछताछ में हत्या का आरोपी भले ही कोई और नहीं बल्कि कारोबारी मानवेंद्र का 21 साल का बेटा निकला हो लेकिन हत्या के मकसद का पूरा खुलासा नहीं हुआ है.

लेकिन अपने ही खून ने क्यों मानवेंद्र का कत्ल किया इसके पीछे पड़ोसी और जान पहचान वाले लोग अलग-अलग अनुमान लगा रहे हैं.

शराब कारोबारी मानवेंद्र के भाई ने बताया

मानवेंद्र के भाई राघवेंद्र सिंह ने बताया कि मानवेंद्र और उनकी पत्नी का 9 साल पहले झगड़ा हुआ था. इसी झगड़े के बाद मानवेंद्र की पत्नी ने जहर खाकर जान दे दी थी. इसलिए मानवेंद्र के बेटे के दिमाग में शायद अभी तक वो वाकया घूम रहा हो और उसने पिता को अपनी मां की मौत का जिम्मेदार मानते हुए उनकी हत्या कर दी. राघवेंद्र बताते हैं कि वैसे उनके भाई मानवेंद्र अपने बेटे को बहुत प्यार करते थे वो चाहते थे कि वो डॉक्टर बने. इसलिए वो अपने बेटे को NEET की तैयारी करा रहे थे.

Add Zee News as a Preferred Source

मानवेंद्र के पड़ोसी धर्मेंद्र ने बताया

पड़ोसी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि लड़का इससे पहले भी कई बार मानवेंद्र के बिजनेस का पूरा कंट्रोल लेने की कोशिश कर चुका है. 3 साल पहले भी उसने बाकायदा अपने पिता को घर में बंद करके कानपुर में पैसा वसूलने की कोशिश की थी. वो उनके पूरे व्यापार को अपनी कब्जे में लेना चाहता था. एक महीना पहले भी उनके घर में चोरी हुई थी और उसके बाद में ही घर से ही सोने के गहने बरामद हुए थे. उसी को लेकर पिता-पुत्र में विवाद भी हुआ था.

मानवेंद्र के बेटे ने बनाया था मिसिंग ग्रुप

मानवेंद्र के बेटे ने पिता की हत्या के मामले में पुलिस और परिजनों को गुमराह करने के लिए बाकायदा एक मिसिंग ग्रुप भी बनाया था. ज़ी मीडिया को इसी मिसिंग ग्रुप का एक स्क्रीन शॉट भी मिला है. जिसमें कोई डॉ. सोनू गुप्ता पूछ रहा है कि क्या DSP ऑफिस से कोई अपडेट मिला है. इसके जवाब में बेटा बोल रहा है कि मामले में जांच तेज करने के लिए FIR की कॉपी DSP ऑफिस को फॉरवार्ड कर दी गई है.

1. पड़ोसियों और परिजनों से हुई बातचीत के अनुसार अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके आधार पर हत्या की कई वजह हो सकती है.

2. लड़का पहले भी पैसों की कमांड अपने हाथों में लेने की कोशिश कर चुका है. 3 साल पहले उसने अपने बाप से पैसे ऐंठने की कोशिश की थी.

3. एक महीने पहले गहनों की चोरी हुई. इस मामले में गहने बाद में घर से ही बरामद हुए. तब बाप और बेटे में विवाद हुआ था.

4. लड़के की मां और पिता में 9 साल पहले विवाद हुआ था जिसके बाद मां ने जहर खा लिया था.

5. पिता और पुत्र में अक्सर किसी महिला को लेकर विवाद होता था.

6. अभी हाल में ही शराब के कारोबार को पिता ने बढ़ाया था उसमें भी बेटा दखल देता था.

7. पिता बेटे को NEET की तैयारी के लिए कहता था लेकिन बेटा बिज़नेस करना चाहता था.

पुलिस की पूछताछ में क्या पता लगा

सूत्रों के मुताबिक पुलिस की पूछताछ में आरोपी बेटे ने कबूल किया कि उसने पिता की हत्या और शव को ठिकाने लगाने का तरीका 2025 के चर्चित मेरठ नीले ड्रम हत्याकांड (मुस्कान-साहिल केस) को सोशल मीडिया पर देखकर सीखा था. इतना ही नहीं आरोपी अक्षत ने पिता की हत्या अपनी छोटी बहन के सामने उनकी ही लाइसेंसी राइफल से की और शव को आरी से काटकर नीले ड्रम में छिपा दिया.

ये भी पढ़ें: अपने ही खून ने किया पिता का सिर तन से जुदा, शव के टुकड़े कर ड्रम में भरा; लखनऊ शराब कारोबारी हत्याकांड में बड़ा खुलासा